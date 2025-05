Referendum da ridere: la sinistra schiera Dandini, Vergassola, Paolantoni, il “liberato” dalla Meloni Zaki e il “rinnegato” da Avs Soumahoro

Show nelle urne

Geppy Cucciari ha fatto scuola. Da quando è scesa in campo con l’appello ad andare a votare, sì, ovviamente, è partita la caccia all’attimo di gloria “warholiano” dei comici e e degli attori italiani, tutti o quasi desinistra, pronti a lanciare appelli alla partecipazione, nel nome della democrazia. L’ultimo, in ordine di tempo, è il comico Francesco Paolantoni che in un video pubblicato sui social invita ad andare alle urne per i prossimi referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno 2025. Al suo fianco l’amico e attore Arduino Speranza.

Referendum e comici, una storia che parte da Benigni e Crozza

Vale appena la pena di ricordare, a proposito di comici, che nel 2016 Roberto Benigni e Maurizio Crozza ingaggiarono un duello sul referendum di riforma costituzionale che segnò la fine del governo Renzi. All’intervista alle Iene del comico toscano, in cui definì la sconfitta del Sì come un scenario peggiore della Brexit, fece eco Maurizio Crozza con una battuta a Dimartedì in favore del no.

A meno di un mese dai cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, ci sono anche delle sorprese, a sinistra, tra i sostenitori dei quesiti. Tra i volti di spicco figura Patrick Zaki, lo studente egiziano divenuto simbolo dei diritti civili, liberato dall’Egitto grazie al governo Meloni, protagonista di una campagna social in cui esibisce un cartello con la scritta: “Sì – referendum cittadinanza, figlie e figli d’Italia”. C’è anche il “rinnegato” da Avs, Aboubakar Soumahoro, tra i testimonial dei referendum, con in testa “la richiesta della cittadinanza diventa possibile anche in presenza di un requisito reddituale o se in possesso di un attestato di frequenza a un corso universitario odi formazione professionale”.