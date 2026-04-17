Gualtieri, patto scellerato con il partito delle occupazioni: un esponente dello Spin Time nello staff dell’assessore alla Casa

Una nomina che grida vendetta

La Giunta capitolina ha nominato Michelangelo Ricci come collaboratore dell'Assessore Tobia Zevi. FdI sulle barricate: Come dare le chiavi di casa a chi te la vuole occupare. Il sindaco ostaggio dell'estrema sinistra

La Giunta Gualtieri ha nominato Michelangelo Ricci come collaboratore dell’Assessore alla Casa Tobia Zevi. Si tratta di un esponente di spicco dello Spin Time: simbolo di quella galassia di spazi occupati che ha fatto dell’illegalità e dell’occupazione abusiva di edifici pubblici la propria bandiera politica. Fratelli d’Italia insorge e fa notare come “l’amministrazione Gualtieri abbia gettato definitivamente la maschera, ufficializzando il legame organico tra il Partito Democratico e l’illegalità dei centri sociali”. A parlare è Federico Mollicone: “La nomina di Michelangelo Ricci a collaboratore dell’Assessore Zevi, formalizzata con la Delibera di Giunta n. 102 dello scorso 9 aprile, è uno schiaffo ai cittadini romani che credono nel rispetto delle regole”.

All’Assessorato casa un occupante abusivo: il “capolavoro” di Gualtieri

La nomina è francamente imbarazzante e fuori da ogni logica politica di legalità. “È inaccettabile che figure provenienti dal Polo Civico dell’Esquilino, realtà che pretende di dettare l’agenda amministrativa della Capitale scavalcando l’interesse pubblico, trovino un tappeto rosso steso dal Campidoglio”. La nomina dell’esponente dello Spin Time, denunciata dalla consigliera capitolina di FdI, Mariacristina Masi, conferma la pericolosa commistione tra la sinistra radicale e le giunte PD nelle grandi metropoli: un sistema di vasi comunicanti dove il radicalismo ideologico e l’occupazione abusiva diventano titoli preferenziali per ottenere incarichi istituzionali. Roma non può essere ostaggio di chi calpesta le leggi. E di chi trasforma l’istituzione comunale in un ufficio di collocamento per la sinistra extraparlamentare”.

FdI: “Gualtieri ostaggio dell’estrema sinistra”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “è ostaggio dell’estrema sinistra”, attaccano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e il consigliere municipale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza del Municipio I, Stefano Tozzi. La giunta Gualtieri ha nominato “Michelangelo Ricci come collaboratore dell’assessore alla Casa, Tobia Zevi. Questa nomina non riguarda una Ricci qualunque; ma quel Michelangelo Ricci esponente dello Spin Time: uno spazio occupato facente parte della galassia dei centri sociali che utilizza sistematicamente l’occupazione di edifici pubblici come strumento di lotta politica”.

Chi è Michelangelo Ricci, candidato (non eletto) con Avs

Ancora: Michelangelo Ricci “è stato candidato ma non eletto tra le file di Avs, lista che sosteneva la candidatura a sindaco di Gualtieri e che con lui oggi amministra Roma; lo stesso Michelangelo Ricci fa parte del Polo Civico dell’Esquilino che, grazie ai rapporti e ai legami con la giunta Gualtieri, pretende di dettar legge sulle scelte della giunta a dispetto degli interessi dei cittadini”.

“Da Gualtieri ennesimo regalo ai trombati”

Prosegue la nota di Fdi: ” Come scoperto dalla consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi, questa nomina è l’ennesimo regalo a candidati trombati che Gualtieri ha rimpiazzato nelle maglie dell’amministrazione. Ed evidenzia i legami che Gualtieri e la sua Giunta mantengono con le aree della sinistra radicale e che da tali aree si fa condizionare nelle scelte. A parte il piazzamento degli amici e degli amici degli amici, viene da chiedersi con quale faccia questa amministrazione parla di legalità e di soluzione per l’emergenza abitativa quando è ostaggio di chi quelle case e quegli immobili occupa abusivamente?”.

Milani: “Pd oltre ogni limite: un occupante abusivo che si occupa di case…”

“Il PD capitolino mette all’Assessorato alla Casa, affianco all’assessore Zevi, quello che dovrebbe risolvere il problema dell’emergenza casa, un occupante abusivo dello Spin Time. Come dare le chiavi di casa a chi te la vuole occupare! Questo sarebbe l’esperto chiamato a ‘gestire i dossier sensibili’. Sensibili per chi, per i cittadini in attesa di soluzioni dal Comune o per i delinquenti occupanti? Siamo oltre ogni limite della decenza”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani