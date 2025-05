L’esercito russo perde molti soldati e dal 2025 potrebbe andare anche peggio: cosa dice l’intelligence britannica

Il report del ministero

L’intelligence britannica crede che il 2025 potrebbe essere un anno catastrofico per l’esercito russo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina tre anni fa. Inoltre, l’elevato numero di vittime sul fronte russo dall’inizio del nuovo anno non ha portato alcun progresso significativo nella prima linea. Nell’ultima valutazione pubblicata sull’account X del ministero della Difesa inglese, i servizi segreti hanno osservato che «nei primi 4 mesi del 2025 la Russia ha verosimilmente avuto circa 160mila tra morti e feriti. Se questo tasso dovesse persistere per il 2025, quest’anno sarebbe il più costoso della guerra in termini di personale russo». «Probabilmente – si legge ancora nel dossier – la Russia ha subito 950mila tra perdite e feriti dall’inizio dell’invasione ucraina nel 2022».

Nel 2025 l’esercito russo potrebbe perdere molti soldati, ma Mosca tace

Da mesi Mosca tace rigorosamente sulle perdite subite dal proprio esercito in termini di vite. Eppure il portale Mediazona, legato all’ambiente dell’opposizione russa, ha stimato che il numero dei decessi nell’esercito russo dall’invasione del 25 aprile 2022 siano 105mila, in base ai post pubblicati dalle famiglie sui social media dalle famiglie dei defunti, alle informazioni ufficiali delle regioni russe e ai dati locali. Londra ritiene veritiere anche le stime ucraine che attestano 160mila morti tra le truppe russe, nei primi quattro mesi di combattimento in ucraina. Secondo l’Inghilterra, il numero dei decessi russi in guerra si attesta giornalmente oltre i 1200 nello scorso aprile, in moderato calo rispetto ai 1.300 di marzo o ai 1.600 della fine del 2024.

In occasione dell’8 marzo, secondo quanto riporta Today, alcune madri dei soldati russi uccisi avrebbero ricevuto in dono un tritacarne: un gesto che è stato considerato di pessimo gusto e che in poco tempo è diventato il simbolo delle ingenti perdite subite dall’esercito russo durante il conflitto in Ucraina. L’episodio ha avuto luogo nella località di Polyarniye Zori, nel corso di una celebrazione organizzata dai rappresentanti del partito «Russia unita».