L’Amerigo Vespucci di nuovo a Reggio Calabria dopo 3 anni di assenza: ecco gli eventi in programma per celebrare il ritorno

Un gradito ritorno

Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, torna nella città dello Stretto. Diversi gli eventi e le celebrazioni in programma per festeggiare l'approdo prima della partenza alla volta di Palermo. Nel corso della tappa calabra atteso anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, torna dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla banchina nuova di levante del Porto di Reggio Calabria dal 5 maggio. La nave lascerà Reggio Calabria la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo. Anche a Reggio Calabria, allora, 11a tappa del tour Mediterraneo della Vespucci, ci sarà il Villaggio in Italia.

Non solo. Al suo arrivo la Vespucci sarà accolta da una welcome ceremony e da numerose autorità civili e militari. Ad accompagnare l’approdo, la banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio in Italia nei due giorni di sosta. Nel corso della tappa calabra sono attesi il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Gli eventi in programma per solennizzare il ritorno

Tante le attività in programma, a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il ministero della Cultura, “Scopri i tesori del Marrc con Nave Amerigo Vespucci” che per le giornate del 6 e del 7 maggio mette a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i Bronzi di Riace.

