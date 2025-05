Italia a vele spiegate: per la prima volta ospiterà l’America’s Cup, a Napoli. Meloni: “Successo storico”

L'annuncio

Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e la Louis Vuitton America’s Cup Match si svolgeranno in Italia. Nel 2027 il mondo guarderà all’Italia e in particolare a Napoli, capoluogo della regione Campania, patrimonio mondiale dell’Unesco e una delle città più antiche d’Europa, in quanto diventa la città ospitante del trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. La lotta per la 38a America’s Cup di Louis Vuitton si svolgerà all’ombra vigile del Vesuvio e appena fuori dal lungomare della città. Con un orgoglioso patrimonio e una ricca storia, l’Italia e Napoli offrono alla 38a America’s Cup di Louis Vuitton un’esperienza senza pari che, in un modo o nell’altro, si aggiungerà sicuramente al mito, all’ossessione, alla rivalità e all’innovazione dell’America’s Cup.

America’s Cup, l’annuncio di Giorgia Meloni

“Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo”, ha annunciato Giorgia Meloni, che poi ha ringraziato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute “e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato”. “La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del Pil e dell’occupazione superiore alla media nazionale. L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal Governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. La scelta dell’Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all’identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l’ora di accogliere l’America’s Cup. L’Italia sarà all’altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace”.

La competizione velistica più famosa del mondo

L’America’s Cup è la competizione velica più prestigiosa al mondo, istituita nel 1851. Si disputa tra un defender (il detentore della coppa) e un challenger selezionato tramite regate preliminari. È nota per l’altissima tecnologia impiegata nelle barche.

La prima edizione dell’America’s Cup si tenne nel 1851, in occasione della prima esposizione universale di Londra. Il Royal Yacht Squadron organizzò una regata internazionale, mettendo in palio “la coppa delle 100 ghinee”, una brocca d’argento che ancora oggi viene assegnata al vincitore. La competizione fu vinta dall’imbarcazione statunitense America del New York Yacht Club, che si impose sugli altri concorrenti internazionali.

La soddisfazione dei detentori neozelandesi

“Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli come sede della Louis Vuitton 38th America’s Cup. In Italia c’è uno spirito vero e un orgoglio assoluto che rendono appropriato ospitare qui la prossima America’s Cup. È come se stessimo portando la Louis Vuitton America’s Cup tra la gente, nella nostra ambizione di far crescere continuamente il pubblico dell’America’s Cup e dello sport della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell’America’s Cup e ovviamente è la patria di Luna Rossa, che è un team straordinario e un forte concorrente. Quindi, dal punto di vista del Defender, è certamente come se stessimo entrando nella tana del leone dal punto di vista competitivo, ma dal punto di vista dell’evento è la sede perfetta per ospitare la Louis Vuitton 38th America’s Cup”, ha dichiarato il Defender dell’America’s Cup Team New Zealand, l’amministratore delegato Grant Dalton, sulla decisione di assegnare a Napoli la 38a edizione della Louis Vuitton America’s Cup che si terrà nella primavera e nell’estate del 2027.

Napoli ha già ospitato eventi legati all’America’s Cup nel 2012 e nel 2013, in vista della 34a America’s Cup, accogliendo due eventi della America’s Cup World Series, ai quali gli organizzatori locali hanno stimato che più di un milione di persone hanno assistito alle regate dal lungomare di Napoli durante la settimana dell’evento. La candidatura dell’Italia, in particolare di Napoli, ha avuto la chiara ambizione di sfruttare l’America’s Cup come occasione per modernizzare le infrastrutture della città, onorando al contempo la sua storia e offrendo lo spettacolo delle regate dell’AC75 America’s Cup al pubblico italiana. In qualità di attuale detentore e fiduciario dell’America’s Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron si augura che Napoli sia un acceleratore per la continua crescita dell’America’s Cup.