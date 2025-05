Gualtieri muto sugli abusi del Concertone: il sindaco tiktoker preferisce fare un video sulla ciclabile

Imbarazzo Capitale

Roma è sotto choc per gli abusi sessuali al Concertone del primo maggio, abusi che hanno presentato analogie inquietanti con gli stupri di Capodanno a Milano, ma il sindaco Gualtieri non se ne cura. Anzi, preferisce continuare sulla sua strada da influencer postando un video in cui va in bicicletta inaugurando un nuovo percorso ciclopedonale.

Il sindaco sceglie di girare il video sulla ciclabile

Il sindaco tiktoker con il caschetto in testa e cavallo di una bici si è avventurato nella nuova ciclabile di circa 1500 metri, che collega Monte Ciocci a San Pietro. Un modo di comunicare che punta all’operazione simpatia, contando sull’indifferenza dei romani. La stessa indifferenza che ha contraddistinto quanti si sono voltati dall’altra parte mentre la 25enne casertana veniva abusata da tre immigrati tunisini.

La denuncia di Campione (FdI): “Imbarazzante il silenzio di Gualtieri sugli abusi del Concertone”

FdI ha denunciato il silenzio del sindaco tiktoker, in una dura nota firmata dalla senatrice Susanna Donatella Campione, componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne. «Sugli abusi sessuali commessi da tre immigrati tunisini su una venticinquenne di Caserta – commenta l’esponente di FdI – fa rumore l’imbarazzante silenzio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, così sollecito a intervenire quando deve informare i cittadini sulle inaugurazioni dei cantieri e sui tagli di nastri. Oggi ha preferito dedicarsi all’ennesimo video per TikTok in bici anziché spendere una sola parola per i gravi fatti del primo maggio».

«Un silenzio grave – prosegue la senatrice Campione – perché su questi temi non sono consentite ritrosie di sorta. Un sindaco che evita di stigmatizzare un caso di violenza su una donna, oltretutto verificatosi nella città che governa, si pone sullo stesso piano di quegli indifferenti che, il primo maggio a San Giovanni, non sono intervenuti, lasciando alla mercé del branco una ragazza arrivata a Roma solo per godersi una giornata di musica e di festa».