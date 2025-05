Gruber attacca Trump, Travaglio la gela: “Te lo ricordi il conflitto d’interessi di Biden col figlio?” (video)

Siparietto su La7

Povera Lilli Gruber, cercava una sponda per attaccare Trump, ma interpellando Marco Travaglio si è trovata sottoposta a una gragnuola di colpi contro Biden, Obama e i democratici che sono stati alla Casa Bianca prima di The Donald.

Travaglio cita Hunter Biden e Lilli Gruber impallidisce

Nel corso di Otto e mezzo, il copione di Lilli la Rossa è noto, attaccare destra e sovranisti ovunque essi siano. Il viaggio di Donald Trump nel Golfo e gli affari siglati nei Paesi arabi danno il pretesto alla conduttrice per chiedere al direttore del Fatto quotidiano del conflitto d’interessi del presidente Usa, che ha ricevuto in omaggio persino un nuovo Air Force One da 400 milioni di dollari.

«Le dimensioni del conflitto d’interessi sono mostruose e caricaturali – premette Travaglio – come tutto ciò che rappresenta Trump. C’erano anche dei conflitti d’interessi prima. Non dimentichiamoci che appena la Nato entrò in Ucraina nel 2014 con la cosiddetta rivolta di piazza Maidan che cacciò per la seconda volta il presidente neutrale, il figlio di Biden, senza alcuna competenza entrò nel consiglio di amministrazione della società energetica ucraina Burisma per la bellezza di un milione l’anno. Quelle erano cosette segnalano però un interesse privato della famiglia Biden che nella guerra ha pesato».

“Il record di guerre lo hanno fatto i predecessori di Trump”

Frasi che lasciano ammutolita Lilli Gruber, mentre Travaglio prosegue nella sua contronarrazione. «Questo che fa Trump (nel viaggio nel Golfo) è una caricatura mostruosa, ma è andato a fare affari anche per il suo Paese. Quando fai affari per un trilione. Non so se questo gigantesco caos porterà a qualche risultato. Metti che funzioni. Lui è convinto che se i Paesi fanno affari insieme, mettano al riparo l’Ucraina dalle invasioni perché se gli americani vanno andare a fare affari i russi non andranno a invaderli. Lui ha la megalomania di fare più paci di tutti. Quelli che hanno fatto più guerre di tutti – chiosa ironicamente Travaglio sotto gli occhi di un’atterrita Gruber – lo hanno già fatto i suoi predecessori e non avrebbe alcuna possibilità di batterli».