Biden tiene famiglia: ha firmato la “grazia preventiva” per il figlio, i fratelli e i cognati

A pochi minuti dalla fine del incarico di 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha graziato con un atto sorprendente tutta la sua famiglia, tra cui il figlio Hunter – sebbene in un primo momento avesse detto che non sarebbe ricorso a tale strumento -, per “difenderli da attacchi costanti” da parte di Donald Trump, “col solo obiettivo di colpirmi”.

Biden salva tutta la famiglia: scudo al figlio Hunter

Si tratta della seconda tranche di provvedimenti di grazia e immunità preventiva, dopo quella a funzionari pubblici, tra tutti il responsabile sanitario della lotta al Covid Anthony Fauci, bersaglio di critiche e attacchi politici da parte del prossimo capo dello Stato. Quanto ai provvedimenti “privati”, in cima alla lista c’è il figlio Hunter, colpito da due condanne lo scorso anno, e poi altri esponenti della sua famiglia per reati “non violenti” risalenti al 2014. “Si tratta di circostanze eccezionali- ha scritto Biden in una dichiarazione- e non posso in coscienza non fare nulla. Indagini infondate e motivate politicamente creano scompiglio nella vita, nella sicurezza e nella sicurezza finanziaria degli individui presi di mira e delle loro famiglie”.

Grazia preventiva anche per i tre fratelli e i due cognati

“La mia famiglia è stato oggetto di continui attacchi e minacce motivati unicamente dal desiderio di danneggiarmi, il peggior tipo di politica di parte. Sfortunatamente non ho ragioni di credere che questi attacchi finiranno”, ha detto ancora Biden annuncia di aver firmato, nelle ultime ore da presidente, dei provvedimenti di grazia preventiva per il fratello James Biden, insieme alla moglie Sara Jones Biden, la sorella Valerie Biden Owens, insieme al marito John Owens, e l’altro fratello Francis Biden.

Uno strumento mai visto nella storia americana

Aggiungendo di credere “nello stato di diritto” e di essere “ottimista sul fatto che la forza delle nostre istituzioni legali alla fine prevarrà sulla politica”, Biden afferma però che “indagini infondate e politicamente motivate distruggono vite, sicurezza e finanze delle prese di mira e delle loro famiglie”. Le misure a difesa di questi familiari arrivano dopo quella annunciata già a novembre a tutela del figlio Hunter.

