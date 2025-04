Trump tifa per Parolin. L’inviato Usa confessa: “Sarebbe un Papa fantastico, io ho il cuore italiano”

La successione di Bergoglio

Nessun incontro fissato nell’agenda ufficiale di Donald Trump, atteso stasera a Roma per partecipare domani mattina ai funerali di Donald Trump. E’ quanto emerge dal programma della Casa Bianca diffuso nella notte, nel quale si legge che il presidente americano e la moglie Melania arriveranno a Fiumicino alle 22.50, per ripartire domani alle 13.30, dopo la conclusione della cerimonia. Cade anche la fake news messa in giro da qualche giornale su un possibile incontro di Trump con la presidente Ue von der Leyen che avrebbe “scavalcato” il vertice romano che il governo italiano sta organizzando per giugno. Intanto, stando ad alcuni segnali che arrivano dalla Casa Bianca, emerge che le preferenze dell’amministrazione Trump andrebbero per un Papa italiano, e la figura più apprezzata sarebbe quella del Cardinale Parolin.

Dall’inviato di Trump la preferenza per Parolin Papa