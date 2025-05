Gasparri: «Sul 1° maggio una sinistra vergognosa: è il regno dell’ipocrisia»

Dall'antisemitismo alle molestie sessuali, passando per le condizioni in cui è stata lasciata la piazza: il senatore azzurro condanna il silenzio intorno agli episodi deprecabili legati al concertone

«La sinistra è il regno dell’ipocrisia. Se organizzi il Concertone con il sindacato rosso, a Piazza San Giovanni, puoi fare anche dei danni ai prati ed ai pavimenti di una piazza che ospita una delle basiliche più importanti del mondo. Se sei di sinistra puoi organizzare il Concertone durante il quale alcuni dei frequentatori si rendono colpevoli di gravi molestie sessuali, ma nessuno da sinistra condannerà questi comportamenti». Lo ha affermato in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Se sei di sinistra e organizzi il Concertone – ha aggiunto – puoi usare canzoni degli ebrei per auspicare la distruzione dello stato di Israele e quindi lo sterminio degli ebrei. Nessuno condanna da sinistra le parole antisemite, nessuno condanna le molestie sessuali, nessuno condanna i danni a Piazza San Giovanni. Sono degli ipocriti che si fanno coccolare dalla Rai per fare un concerto di propaganda politica e non solo non rispondono dei danni che causano, ma non pronunciano nemmeno una parola di biasimo per tutte queste vicende negative. A partire dalle molestie sessuali». «Una sinistra vergognosa», ha concluso Gasparri.

(Italpress)