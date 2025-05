Franco Di Mare e il video inedito col futuro Papa Prevost: in Rete l’intervista profetica a Unomattina

Su Raiuno nel 2013

Franco Di Mare, il giornalista Rai scomparso il 17 maggio 2024, a un anno dalla morte ha lasciato un dono speciale per i telespettatori, addirittura un video inedito col Papa. Lo ha pubblicato on line Elisa Isoardi, che con il giornalista e inviato napoletano ha condiviso a lungo la conduzione di Unomattina.

A un anno dalla morte di Franco Di Mare, l’intervista del 2013 al futuro Papa Leone

«Riguardando vecchi ricordi – scrive Isoardi in un post su Instagram – ho ritrovato un regalo prezioso, così come tutti i suoi insegnamenti, che mi ha lasciato Franco Di Mare: un’intervista di Uno Mattina del 2013 fatta a quello che poi sarebbe diventato il nostro Papa! Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, voglio ricordarlo e salutarlo così… Grazie Franco».

L’intervista all’allora padre Prevost, che non era all’epoca né vescovo né tantomeno cardinale, appare quasi profetica. Franco Di Mare per commentare l’elezione di Papa Francesco, chiama in studio «Padre Prevost, Padre generale dell’ordine di Sant’Agostino». Con estrema mitezza e con innata simpatia, il futuro Papa Leone XIV si concede ai microfoni di Isoardi e Di Mare, commentando l’elezione di Bergoglio, sottolineando in particolare l’approccio diretto ed empatico di Papa Francesco, con il suo “buonasera”. Quella stessa empatia schietta e umana che ad appena dieci giorni dall’elezione lo stesso pontefice americano sta manifestando.

Il filmato, che Isoardi ha postato sui Social a un anno dalla scomparsa di Franco Di Mare, è in rete da poche ore, ma ha già ricevuto migliaia di condivisioni e di visualizzazioni. Non è solo un omaggio a un’eccellenza del giornalismo italiano venuta a mancare troppo presto, ma un’altra bella pagina del servizio pubblico, con la documentazione audio e video di un futuro papa.