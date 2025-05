Fincantieri “diploma” 20 nuovi saldatori navali in Tunisia grazie al Piano Mattei: «La formazione costruisce un futuro condiviso»

Progetti strategici

Si è svolta ieri, presso la Team Environmental Infrastructure Academy de La Goulette, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione teorica e pratica per saldatori navali previsti dal “Progetto Tunisia”, promosso e lanciato da Fincantieri nell’ambito del Piano Mattei. L’evento ha celebrato il traguardo raggiunto dai 20 giovani diplomati, che, dal 1° febbraio al 15 maggio, hanno svolto un percorso di formazione civico linguistica e professionale della durata di 298 ore.

È un progetto pilota avviato da Fincantieri che, nell’ambito del Piano strategico Italia-Africa “Piano Mattei” e grazie alle opportunità offerte dal Decreto Cutro, si è posto l’obiettivo di selezionare e formare in loco giovani candidati già in possesso di precedenti esperienze lavorative per i quali è ora previsto l’inserimento lavorativo in Italia in qualità di saldatori navali, nell’ambito della filiera Fincantieri.

I corsi, tenutisi a La Goulette e Bizerte in Tunisia, si sono focalizzati in un primo momento sull’apprendimento della lingua e cultura italiana e sulla formazione rispetto a temi come salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, spostandosi poi su temi più specifici quali il processo di costruzione navale, procedure e sequenze di saldatura ed esercitazioni laboratoriali di saldatura manuale. Luciano Sale, direttore Human Resources e Real Estate di Fincantieri, ha commentato: “Con il Progetto Tunisia, Fincantieri ribadisce il proprio impegno nel valorizzare il talento e nel favorire l’integrazione, dimostrando che la formazione è il primo passo per costruire un futuro condiviso. È un impegno che va oltre l’industria, perché investire sulle persone significa credere nella forza delle competenze e nella capacità di generare progresso e valore, non solo per l’azienda, ma per l’intero settore navalmeccanico”.

(Italpress)