Festa della mamma, gli auguri social di Meloni: “È la sfida più impegnativa e straordinaria della vita” (video)

Il videomessaggio

Per la festa della mamma pioggia di messaggi social e la politica (paradossalmente) si divide anche sul più ordinario e scontato degli auguri. Arrivano infatti in queste ore messaggi declinati secondo la propria sensibilità umana e politica. Il che offre uno spunto di riflessione per certi versi istruttivo. La premier Giorgia Meloni rivendica la bellezza e la difficoltà di essere madri, con un video domestico, molto condiviso sui social. «Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità e anche all’organizzazione», dice Meloni nel filmato.

«Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra davvero impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo. Perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana. Essere mamma è la sfida più impegnativa ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare. Grazie a tutte le mamme perché senza di loro, semplicemente, non esisterebbe nulla. Buona festa della Mamma, Italia», conclude la presidente del Consiglio.

Gli auguri di La Russa anche alla suocera

Rivolge un sentito omaggio, personale e del Senato della Repubblica, a tutte le mamme anche Ignazio La Russa. «Pilastri insostituibili della famiglia e della società – scrive sui social il presidente del Senato postando una foto della madre e della suocera insieme – incarnano ogni giorno il senso più profondo della dedizione, della responsabilità e dell’amore. Un pensiero affettuoso va a mia madre e a mia suocera, figure che hanno saputo trasmettere valori solidi e indelebili, contribuendo con discrezione e fermezza alla costruzione del nostro cammino umano e civile. A tutte le mamme – conclude La Russa – il nostro più profondo ringraziamento. Buona Festa della Mamma».

“Buona festa a tutte le mamme del mondo!”, scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini, condividendo una sua foto da bambino, tenuto in braccio dalla madre Silvana. «Auguri di cuore a chi, ogni giorno, dona amore incondizionato ai propri figli. Buona festa della mamma!». È il messaggio su X del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Mentre il presidente del M5s Giuseppe Conte mantiene la barra dritta sulla linea che ammicca ai Pro-Pal, citando la conversazione di una madre di Gaza riportata da Amnesty International. «Auguri a tutte le mamme e alla loro forza straordinaria – scrive su X Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr – colonne portanti delle famiglie e della società. L’impegno del Governo Meloni è di mettere tutte le donne nelle condizioni di non dover mai scegliere tra essere madri ed essere lavoratrici, senza compromessi».

Gli auguri di Casellati alla mamma: “Sei sempre con me nel ricordo”

«Sei sempre con me nel ricordo della tua contagiosa allegria e del tuo rassicurante ottimismo. Mi hai guidato insegnandomi a combattere sempre per superare le difficoltà, senza mai abbassare la testa o cedere a facili compromessi. Non ci sei più e da allora mi manca molto il piacere di gioire con te nei momenti più belli e appoggiarmi alla tua spalla nei momenti bui». Così il ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio sui social.

Festa della mamma di Renzi: fa confusione con l’8 marzo

Essenziale invece il messaggio sui social del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. «Auguri a tutte le mamme, con riconoscenza». Mentre Matteo Renzi scambia la ricorrenza per la festa della donna, postando una foto di tutte le figure femminili della sua famiglia con tanto di foto di gruppo: «Viva la Mamma! E anche la nonna, la moglie, la figlia! Auguri a tutti per una bella giornata di festa». Il leader di Italia Viva ha inventato il primo post per la festa della mamma riciclabile anche per l’8 marzo. Non pervenuta invece Elly Schlein: sua madre è una valente docente universitaria figlia di un senatore berlusconiano. Certe feste borghesi, per chi opta tra “genitore 1” e “genitore 2” meglio non celebrarle.