Androide “ribelle” aggredisce due operai: il video da fantascienza dalla Cina mentre l’esercito di Pechino presenta i cani robot

Scene da Terminator

Come in un film di fantascienza i video del robot ribelle che si scaglia contro gli operai di una fabbrica in Cina hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

I filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato il momento in cui l’androide sembra svegliarsi in una fabbrica, prima di agitare violentemente le braccia nel tentativo di liberarsi dalle sue restrizioni.

Nel filmato, finito in rete il primo maggio, l’androide viene trasferito tramite una gru quando sembra improvvisamente prendere coscienza di ciò che lo circonda. In scene che ricordano i film di fantascienza di serie B, il robot sembra reagire con furia e poi tentare di liberarsi mentre gli operai umani vicini si allontanano e si rannicchiano per la paura. Il suo dimenarsi selvaggio lo vede far cadere a terra un costoso computer e anche altri oggetti vicini, vengono fatti volare nei movimenti dell’androide.

Il filmato termina con gli operatori che tentano di raggiungere il robot, presumibilmente nel tentativo di spegnerlo prima che faccia ulteriori danni.

“Ecco come potrebbe apparire la rivolta delle macchine”, ha scritto il New York Post in un video che ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni

In base alle ricerche dell’intelligence Usa dell’aprile 2025, la Cina starebbe lavorando a un esercito di soldati robot che sarebbe estremamente difficile da neutralizzare proprio come il celeberrimo Terminator del film con Arnold Schwarzenegger. La National Security Commission on Emerging Biotechnology (NSCEB) degli Stati Uniti prevede che la Cina potrebbe produrre legioni di “super-soldati dell’EPL geneticamente migliorati” che fonderebbero l’intelligenza umana e artificiale, rendendoli quasi impossibili da distruggere. Il progetto “uomo-macchina” potrebbe essere pronto già nel 2040.

Sono già sul campo i cani robot armati

Durante le esercitazioni militari del maggio 2024 con la Cambogia, l’esercito cinese ha mostrato un cane robot con un fucile automatico montato sulla schiena, trasformando essenzialmente il migliore amico (elettronico) dell’uomo in una macchina per uccidere.

Il cane robot per uso militare è già operativo in Cina

“Può servire come nuovo membro nelle nostre operazioni di combattimento urbano, sostituendo i nostri membri (umani) per condurre ricognizioni e identificare (il) nemico e colpire il bersaglio”, dice un soldato identificato come Chen Wei in un video dell’emittente statale CCTV.