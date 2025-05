Amerigo Vespucci, sulla rotta dell’eccellenza del Made in Italy la meraviglia attracca a Napoli: e ammalia 33mila visitatori

Grande successo di pubblico per la 13ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 33.000 le persone che a Napoli hanno visitato il “Villaggio IN Italia” e Nave Amerigo Vespucci; più di 29.000 sono coloro che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare. Nel corso della tappa hanno raggiunto il Villaggio IN Italia di Napoli: il Ministro per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Francesco Lollobrigida; il Ministro per lo sport Andrea Abodi; la Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli; Edmondo Cirielli Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto; il Presidente di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Matteo Zoppas e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Tra gli eventi che hanno contribuito al successo della 13ª tappa, l’arrivo, al termine della sesta tappa del Giro d’Italia della Maglia Rosa Mads Pedersen insieme ad una delegazione della Corsa Rosa, capitanata dall’Amministratore Delegato RCS Sport Paolo Bellino, dal Direttore del Giro Mauro Vegni e dal campione Vincenzo Nibali; l’incontro con l’artista scultore italiano contemporaneo Jago che al Villaggio IN Italia si è raccontato al pubblico di Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo. Nel corso della sosta i visitatori hanno potuto ammirare il modello in bronzo della sua opera scultorea “La David” che ha accompagnato Nave Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale. Grande successo anche per l’apertura al pubblico del set della fiction Mare Fuori (coprodotta da Rai Fiction e Picomedia) presso la Base Navale della Marina Militare, visitato da oltre 1.000 persone che hanno avuto anche la possibilità di incontrare i protagonisti. Il cast della serie ha presentato al Villaggio IN Italia la quinta stagione della serie e ha successivamente visitato la Nave Amerigo Vespucci.

Gli eventi dedicati a bambini e scuole

Nel Villaggio IN Italia e a bordo di Nave Amerigo Vespucci, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, si è svolto anche l’evento di UNICEF Italia “Diritti a vele spiegate” con oltre 200 bambini e bambine delle scuole campane, per celebrare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. La tappa napoletana del Tour Mediterraneo Vespucci è stata inoltre l’occasione per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità: a bordo dell’Amerigo Vespucci sono state premiate le eccellenze campane e i suoi migliori ambasciatori.

Riflettori sulla “Geostrategia del mare”

Il pubblico ha seguito con interesse anche la conferenza "La geostrategia del mare: interesse nazionale e futuro sostenibile dell'Italia" a cura dell'Associazione Globe Italia for Climate Initiative, per parlare dell'importanza strategica degli spazi marittimi nel contesto politico, economico, ambientale e militare globale, e i tantissimi eventi organizzati con il Ministero per la Disabilità tra cui uno spettacolo di danza inclusiva che ha catturato l'attenzione di tutti i visitatori del Villaggio IN Italia.

Italia.

Sulla rotta dell’eccellenza del Made in Italy

Distribuito su una superficie di più di 10.000 metri quadri, anche a Napoli il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

La tredicesima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 1.300 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 22 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 1,5 milioni di interazioni e la creazione di oltre 21.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “meraviglia”. Dati che confermano il “fenomeno Vespucci” già consolidato nel corso del tour intercontinentale.

