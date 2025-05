Amadeus, tra scopiazzature e soliti tic, è tonfo sul Nove. La sua stella non brilla ancora: “Like a star” esordisce col flop

Ascolti (e non) della tv

Tutti pazzi... per qualunque altra cosa: la Coppa Italia su Canale5 la fa da padrona, e persino il tennis e "Chi l'ha visto" hanno la meglio su un copione già visto che tra ammiccamenti doc e strizzatine d'occhio non convincono e non ammaliano il pubblico

Nonostante annunci di ricchi premi e cotillon. Malgrado il tentativo di colpire con effetti speciali e folgorazioni sulla via del social, l’approdo di Amadeus sul canale Nove, salutato con grande enfasi e aspettative, ancora non porta i risultati sperati. Dopo una serie di esperimenti non proprio esaltanti, culminati con la chiusura anticipata di Chissà chi è, anche il debutto del suo nuovo talent musicale, Like a Star, si è rivelato un sonoro flop.

Amadeus, nuovo esordio con flop

I dati Auditel di ieri sera parlano chiaro: un misero 2 e qualcosa di share, rimandano a numeri ben lontani dai fasti sanremesi e dalle platee oceaniche a cui il conduttore romagnolo aveva abituato il pubblico di Rai 1. Ma andiamo alle cifre, ai riscontri e ai confronti della serata telvisiva di ieri che la dice lunga sulla tv, i suoi mattatori e i suoi flop.

Ascolti tv, la Coppa Italia su Canale5 vola a 6,5 mln spettatori e vince prime time

Dunque, stando ai report che anche l’Adnkronos riporta fedelmente, è Canale5, con la finale di Coppa Italia Milan-Bologna, a conquistare la prima serata di ieri, mercoledì 14 maggio. Il match ha infatti incollato davanti allo schermo 6.530.000 spettatori, registrando uno share del 30.9%. Rai1, con la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, si piazza al secondo posto, scelto da 2.398.000 spettatori pari al 12.8% di share. Rai3, con Chi l’ha Visto?, è stato visto da 1.730.000 spettatori, segnando uno share del 9.7%. Mentre Rai2, che ieri trasmetteva l’atteso match Musetti-Zverev nell’ambito degli Internazionali d’Italia, ha coinvolto 1.271.000 spettatori per uno share del 6.3%.

Amadeus fa flop. Persino i vecchi film hanno la meglio…

Persino Italia 1, che proponeva ieri Il principe cerca moglie, ha convinto 1.119.000 spettatori ottenendo il 5.9% di share. Di contro, Rete4, con Fuori dal Coro guidato da Mario Giordano, è stato visto da 730.000 spettatori, con uno share pari al 4.9%. La7, invece, che ieri trasmetteva il film Una Giornata Particolare, è stata gettonata da 711.000 spettatori, ottenendo quindi il 3.7% di share. E la Nove? Il nuovo programma di Amadeus è stato seguito da 473.000 spettatori con il 2.4%, dalle 21.35 alle 23.26%. Da 379.000 spettatori (3.3%), dalle 23.31 alle 23.58 col segmento “La Sfida”. E da 276.000 spettatori (3.7%) dalle 0.02 alle 0.28, con la frazione in onda sull'”Ultima Chance”.

Tra scopiazzature di “Tale e quale show” e strizzatine d’occhio a “X Factor”

Il conduttore, per quanto disinvolto, era sul patibolo: e nonostante un certa grinta e una discreta disinvoltura, ha puntato più sui giudici – che hanno fatto la loro parte – più che sul suo background. Serena Brancale, alla sua prima esperienza come giurata, è stata brillante. Elio ha riperticato le peculiarità televisive già esplicitate in X Factor. Unico neo Rosa Chemical, visibilmente apparso in una certa difficoltà. Tutto materiale che ha aperto un commentatissimo dibattito social, con gli utenti divisi tra critiche e timidi segnali di plauso (tutti da confermare).

Il flop di Amadeus, polemiche post nuovo debutto

Numeri e processo social a parte, quello incassato da Ama ancora ieri è un tonfo che fa riflettere sulla tanto discussa scelta del conduttore di lasciare la televisione pubblica per tentare una nuova avventura. Sebbene l’offerta di Warner Bros. Discovery fosse economicamente allettante e presentata come un’opportunità per sperimentare nuovi format, la realtà dei fatti sembra dipingere un quadro diverso. Il pubblico, forse affezionato a un certo prototipo di Amadeus e ai contesti a cui era legato, continua a non seguirlo in massa sul nuovo canale.

E la ciambella di salvataggio di Maria De Filippi ad “Amici”…

A nulla è valsa neanche la “ciambella di salvataggio” lanciata da Maria De Filippi, che lo ha voluto come giudice nel serale del suo collaudatissimo Amici. Pur rappresentando una vetrina importante e un ritorno in un contesto di grande visibilità, la partecipazione al talent di Canale 5 non sembra aver trainato l’interesse verso i progetti in solitaria di Amadeus sul Nove. Anzi, potrebbe aver alimentato ulteriormente la percezione di un conduttore in cerca di una nuova collocazione dopo le prime delusioni.

Amadeus flop, quale appeal fuori dalla Rai?

Gli insuccessi di Amadeus sul Nove, a partire dal tiepido riscontro de La Corrida. Fino al naufragio di Chissà chi è. E e ora di Like a Star, sollevano interrogativi sul suo appeal fuori dal contesto Rai. Era il format a fare il successo? O era l’uomo Amadeus a calamitare il pubblico? I primi dati sembrano suggerire una risposta amara per il conduttore.

La necessità di invertire la rotta

Resta da vedere se Amadeus e il Nove riusciranno a invertire la rotta con i prossimi progetti. Di certo, l’entusiasmo iniziale si è scontrato con una dura realtà fatta di ascolti deludenti e di un pubblico che, almeno per ora, non sembra disposto a seguirlo in questa nuova fase della sua carriera. Il re Mida della televisione sembra aver perso un po’ del suo tocco magico. E la sfida di riconquistare il suo pubblico si fa sempre più ardua… Decisamente in salita…