Amadeus dal flop al top: dopo il digiuno di ascolti su La Nove, il premio della poltrona di giudice di “Amici”. Ai telespettatori l’ardua sentenza

A volte rispuntano...

Il conduttore vestirà l'inedita veste di giudice dei giovani talenti di Maria De Filippi nella fase serale del programma al via domani su Canale 5. Una sorta di ripescaggio-promozione dopo la delusione inferta a suon di magri riscontri su La Nove

Tra nuovi volti e vecchi “Amici“, eccolo là: Amadeus occuperà la poltrona più ambita del talent show di Canale 5 firmato Maria De Filippi. Rumors confermati e ripescaggio accreditato, con buona pace di chi vede in questa nuova performances dell’ex conduttore una promozione non conquistata sul campo del professionista approdato sui pantagruelici lidi de La Nove, dove però Ama è rimasto fin qui a digiuno di ascolti.

Oggi la registrazione della puntata che andrà in onda sabato: e la conferma di rumors e risposte in sospeso da un po’: Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario sono i giudici della nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi che partirà sabato 22 marzo. La conferma arriva, come da tradizione, via social con i post del pubblico che stanno assistendo in studio alla registrazione della puntata. Nel frattempo, durante il daytime del talent di oggi, è stato annunciato il ritiro del ballerino Dandy a causa di un problema fisico che non gli permette di affrontare il serale.

Amici, da domani al via il serale: Amadeus sulla poltrona di giudice

Dunque, ci siamo: domani, sabato 22 marzo, dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma torna Maria De Filippi con il primo imperdibile appuntamento di Amici, edizione numero 24. Lo show in prima serata su Canale5, con la scuola più famosa d’Italia, non cambia. L’obiettivo resta quello di far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione. Tra continue sfide, ore di lezione, studio ed approfondimento, momenti di gioia, ostacoli da superare, grandi soddisfazioni e importanti traguardi raggiunti, gli allievi crescono, maturano e cercano di dimostrare il proprio valore e le proprie potenzialità.

Rumors confermati: Amadeus a “Amici” conquista un posto al sole su Canale 5

Tutto è pronto: dopo un lungo percorso fatto di dedizione, disciplina e impegno, si aprono le porte della fase più ambita del programma. Sono quindici i talenti che sono stati premiati con l’accesso al Serale del talent e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase piú importante per loro: ma solo 1 di loro alzerà la coppa del vincitore. Direttore Artistico dello show il coreografo parigino dalla straordinaria maestria Stephane Jarny, che con il suo estro creativo e la sua visione scenica innovativa torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performances artistiche del serale con un cast di ballerini professionisti, eccellenze della danza, (oltre 20) che sotto la sua sapiente guida rendono lo show di Maria De Filippi un grande spettacolo di livello internazionale.

Il menù della serata con Amadeus gran cerimoniere di “Amici”

Ma, e qui viene il bello, a giudicare le performance dei talenti in gara ci sarà una giuria d’eccezione che vede il conduttore televisivo Amadeus in prima linea. Accompagnato dal paroliere-personaggio Cristiano Malgioglio. E dalla ballerina internazionale e coreografa di successo Elena D’Amario. Sul palco la straordinaria attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello, in studio per presentare il nuovo film La città proibita (uscito nelle sale il 13 marzo 2025). Super ospite musicale Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo Da capo a 12, contenuto nell’album Indi etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy.

Amadeus, dal flop su Nove al riscatto su Canale 5

La televisione italiana non finisce mai di sorprenderci. Dopo anni di trionfi in Rai con Sanremo e Affari Tuoi, Amadeus ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura su Nove, convinto di portare il suo tocco magico anche sulle reti Warner Bros. Discovery. Peccato che il pubblico non fosse esattamente dello stesso parere. I numeri d’ascolto? Diciamo che anche la televendita delle pentole di mezzanotte potrebbe aver fatto di meglio.

Maria De Filippi lo ripesca per “Amici”

Ma non c’è problema! Perché in soccorso del conduttore, ormai vagante nel deserto degli ascolti, è arrivata lei: Maria De Filippi, l’angelo custode di tutte le star in cerca di una seconda chance. Proprio come un calciatore svincolato a fine carriera, Amadeus ha trovato una squadra disposta a dargli una maglia: sarà il nuovo giudice del serale di Amici! La regina di Canale 5, con il suo infallibile fiuto per i talenti (e per i casi mediatici), ha deciso di accogliere Amadeus nel suo salotto, dove potrà finalmente fare quello che gli riesce meglio: giudicare giovani aspiranti artisti con la stessa sicurezza con cui si è tuffato nel suo recente esperimento televisivo… che però è affondato come il Titanic: ma questa è un’altra storia…

Poche opzioni, molto gaudio. Amadeus: «Non vedevo l’ora di rimettermi in gioco!»

«Non vedevo l’ora di rimettermi in gioco!» ha dichiarato Amadeus, con l’entusiasmo di chi sa che non ci sono molte altre opzioni sul tavolo. E di seguito, la dovuta gratitudine di rito: «Ringrazio Maria per questa opportunità: era questo o provare a vendere pandori con Chiara Ferragni». Peccato che, in tutto questo, il pubblico di Amici non sembra ancora del tutto convinto. «Ma quindi adesso a giudicare canto e ballo c’è uno che presentava i pacchi?», ha chiesto perplesso un fan storico del programma. Ma niente panico, la De Filippi, come sempre, ha risposto con un sorriso enigmatico e una frase rassicurante: «Tranquilli, tanto qui decide tutto Rudy Zerbi».

Ai telespettatori l’ardua sentenza…

Della serie, come direbbe Elly Schlein, meglio “buttarla in caciara”. E allora: chissà se questa nuova avventura porterà Amadeus a riconquistare il pubblico o se dovremo prepararci a un’altra reinvenzione/trasmigrazione su qualche altra rete ancora… Magari come opinionista del Grande Fratello? O forse un bel ritorno in Rai con il Festival di Sanremo Kids? Non ci resta che aspettare e vedere… Ai telespettatori l’ardua sentenza…