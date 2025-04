Turismo, Pasqua e ponti: attese 27,5 mln di presenze. Crescono i villeggianti stranieri: ecco le mete preferite

Tutti nel Bel Paese

Per le festività pasquali e il ponte del primo maggio aumenta la domanda europea e cresce il numero dei turisti stranieri in Italia: i dati dell'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoturismo Confesercenti

Stranieri protagonisti per il periodo di Pasqua e dei ponti di primavera. Nelle strutture ricettive italiane sono attese 27,5 milioni di presenze, l’1,6% in più rispetto allo scorso anno, e a trainare sono gli arrivi di oltre confine, con oltre 15,8 milioni di presenze complessive (+2,4%), mentre il meteo incerto raffredda la domanda italiana, che dovrebbe stabilizzarsi sugli 11,7 milioni, appena lo 0,5% in più del 2024.

Turismo, Pasqua e ponti, cresce la domanda degli stranieri, aumentano le presenze nel Bel Paese

Questi i principali risultati emersi dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoturismo Confesercenti. Ad aumentare è soprattutto la domanda europea. Tra le nazionalità che registrano la maggiore crescita ci sono francesi, svizzeri, polacchi, olandesi e spagnoli. Ma sono segnalati aumenti anche per i tedeschi, brasiliani, belgi, scandinavi, austriaci, cechi, ungheresi. Non crolla la domanda dagli Usa, anzi le richieste da Usa e Canada registrano un lieve aumento, mentre per gli australiani è stata segnalata la stabilità del mercato.

In flessione, invece, le prenotazioni dei turisti dall’Asia: indiani, coreani, cinesi e giapponesi. L’aumento sarà percepito in tutte le regioni e per tutte le tipologie di prodotti, anche se con intensità diversa.

La mappa degli arrivi e le mete prescelte tra mare, montagna e terme

Per le regioni del Nord Ovest e del Sud-Isole sono attesi i risultati migliori, rispettivamente +1,9% e +1,8%. Mentre per il Nord Est la variazione stimata è del +1,3% e per il Centro del +1,4%. Le imprese extralberghiere dovrebbero registrare i risultati migliori (+2,4%), mentre per l’alberghiero la stima è del +1,2%. Oltre un terzo (il 36%) delle presenze di tutto il periodo si concentrerà proprio nei luoghi del turismo culturale, dove è attesa una crescita del +1,3%, ancora una volta trainata dagli stranieri (+2,1%, mentre gli italiani registrerebbero una lieve flessione).

Previsioni positive anche per le località dei laghi (+2,8% con un deciso incremento degli stranieri) e marine (+1,9%). Altrettanto positive le previsioni per le località rurali e di collina (+1,8%) e della montagna (+1,9%), grazie alle presenze degli stranieri. Buone prospettive anche per le località termali (+1,5%) e per le aree “ad altro interesse” (+1%). «Anche questa primavera, nonostante le incertezze legate al quadro economico e internazionale, il comparto turistico riesce ad agguantare la crescita», dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.

(Italpress)