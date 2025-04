Trump e Zelensky faccia a faccia nella Basilica di San Pietro: nel nome di Francesco

Spiragli di pace

Due capi di Stato a colloquio all’interno della Basilica di San Pietro non si erano mai visti nella storia recente: faccia a faccia, seduti l’uno di fronte all’altro nella basilica di San Pietro su due sedie tra le navate, chinati l’uno verso l’altro: è lo scatto che immortala il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, poco prima dell’inizio dei funerali di papa Francesco.

L’occasione dei funerali di Bergoglio

L’immagine è circolata immediatamente sui social insieme ad un’altra foto che mostra i due leader, in piedi, che parlano anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. Per alcuni è il primo miracolo di Bergoglio, il papa della pace, che con la sua morte, indirettamente ha costretto i presidenti a incontrarsi dopo l’ultimo burrascoso incontro a Washington. Un confronto nello studio ovale, che era terminato nel peggiore dei modi. Zelensky e la sua delegazione avevano lasciato in tutta fretta Washington al termine di un incontro scontro immortalato dalle televisioni di tutto il mondo. Anche stavolta le telecamere hanno ripreso il faccia a faccia Trump e Zelensky.

L’ottimismo di Kiev: faccia a faccia Trump e Zelensky costruttivo

La presidenza ucraina definisce “costruttivo” l’incontro che si e’ tenuto in mattinata tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente americano. “Non servono parole per descrivere l’importanza di questo incontro storico. Due leader impegnati per la pace nella Basilica di San Pietro”. Così il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha commentato su X lo scatto del colloquio.

Poche ore prima, ad aprire ulteriori spiragli di pace era stato un post Social firmato dallo stesso capo della Casa Bianca. L’Ucraina e la Russia “sono molto vicine a un accordo” per porre fine alla guerra. Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per ‘concluderlo’. La maggior parte dei punti principali è stata concordata”, ha dichiarato Trump nel post. “Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!”, ha aggiunto