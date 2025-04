Faccia a faccia Trump-Zelensky prima dei funerali del Papa. Lo staff del presidente Usa: incontrerà Meloni (video)

Sotto il segno di Francesco

Non è il primo miracolo di Papa Francesco, il papa che ha invocato fino al giorno della morte la pace, ma è un segno importante quello che arriva da San Pietro. I funerali di Bergoglio hanno consentito di far incontrare di nuovo Trump e Zelenksy, dopo il burrascoso incontro alla Casa Bianca.

Il presidente Usa e quello ucraino hanno avuto un brevissimo incontro prima di giungere sul sagrato e secondo Sky news avrebbero deciso di rivedersi alla fine della cerimonia. È “possibile” un incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a Roma, a margine del funerale di Papa Francesco, ha detto una fonte qualificata all’agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l’opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall’ufficio del presidente ucraino.

Trump e Zelensky: di certo solo l’incontro con Meloni

Nella tarda serata del 25 aprile Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti si è, poi, spostato a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano. Agenda strettissima per Trump che, con molta probabilità, dovrebbe ripartire subito dopo le esequie, intorno alle 13.30. L’unico incontro confermato è, infatti, quello con Giorgia Meloni. Il presidente, però, ha sottolineato, su Truth, che sarà “una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina”. Un possibile nuovo scambio di vedute tra il presidente ucraino e Trump potrebbe avvenire a margine dell’ultimo saluto al papa. A Fiumicino, il numero uno della Casa Bianca ha spiegato che farà incontri brevi visto che la veloce permanenza. Solo 16 ore nella Capitale per il tycoon e la moglie. “Francamente è un po’ irrispettoso avere degli incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente”, ha dichiarato dopo l’atterraggio.

Che cosa ha scritto Trump: Ucraina e Russia molto vicine all’accordo

L’Ucraina e la Russia “sono molto vicine a un accordo” per porre fine alla guerra. Queste le parole scritte su Truth Social dal presidente degli Stati Uniti in queste ore. “Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per ‘concluderlo’. La maggior parte dei punti principali è stata concordata”, ha dichiarato Trump nel post. “Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!”, ha aggiunto.