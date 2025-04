Trump annuncia i dazi Usa: «È la nostra età dell’oro, all’Ue il 20%». Cosa succede all’Italia

“È la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. Dal Garden Rose della Casa Bianca, Donald Trump annuncia i “dazi reciproci” che gli Stati Uniti introducono nei confronti degli altri paesi. “È il Liberation Day. Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata, il giorno in cui cominciamo a rendere l’America ricca di nuovo. Il nostro paese e i nostri contribuenti sono stati derubati per 60 anni, ma non succederà più. E’ uno dei giorni più importanti nella storia americana, è la nostra dichiarazione di indipendenza economica”, dice Trump.

“Se volete zero dazi fate i prodotti qui in America”

“Gli Usa imporranno la metà dei dazi reciproci imposti agli Usa dagli altri Paesi”, ha annunciato Trump che ha poi illustrato in una tabella i dazi Paese per Paese, iniziando dalla Cina alla quale saranno applicati dazi del 34%. “I Paesi dell’Unione Europea sono stati molto duri e tosti sul piano commerciale; ci hanno derubato tantissimo, è triste, hanno imposto dazi per il 39 per cento del valore; noi in risposta applicheremo il 20”. Il presidente americano ha annunciato dazi del 10% al Regno Unito, dazi del 30% per Sudafrica, 31% per Svizzera, 49% per Cambogia. “Se volete zero dazi, fate i prodotti qui in America”, ha aggiunto il numero della Casa Bianca.

“Dalla mezzanotte entreranno inoltre in vigore dazi del 25% su tutte le automobili prodotte all’estero”, ha aggiunto il tycoon.

L’annuncio di Trump: i dazi scattano dalle 4 ora italiana

“Ora tocca a noi prosperare, con l’azione di noi saremo in grado di rendere di nuovo l’America grande, più grande che mai: posti di lavoro e fabbriche torneranno nel nostro paese. Sarà l’età dell’oro dell’America, stiamo tornando alla grande”, le parole del presidente degli Stati Uniti nel Rose Garden della Casa Bianca. I dazi che gli Stati Uniti imporranno agli altri paesi entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi (ora del fuso di Washington D. C.), alle 4 del mattino in Italia.