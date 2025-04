Tresigallo celebra tre anniversari storici: dalla rifondazione urbanistica al genio agricolo di Rossoni

L'Italia metafisica

Nel 2025 la "città ideale" del razionalismo italiano si racconta con un grande progetto culturale: eventi, musica, cinema e visite esclusive per tramandare ai giovani l'eredità di un patrimonio unico

Tresigallo si prepara a celebrare tre importanti anniversari nel 2025 con un grande progetto culturale promosso dal Comune di Tresignana (Fe), in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale.

I tre anniversari che raccontano l’identità di Tresigallo

Il progetto, intitolato “Dalla rifondazione all’Agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni”, nasce da un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese, membro della Commissione Cultura della Camera dei deputati, e il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli. Al centro, un unico filo conduttore: Tresigallo, la piccola capitale del razionalismo italiano, simbolo della “metafisica costruita“.

Nel 2025, la città celebrerà tre ricorrenze fondamentali: il novantesimo anniversario dell’inizio della rifondazione urbanistica, avviata nel 1935 con la realizzazione della Strada Provinciale 15 – la celebre “Rossonia” – che collegava Ferrara, il basso ferrarese e il litorale di Comacchio; il sessantesimo anniversario della morte di Edmondo Rossoni, tresigallese illustre, sindacalista, politico e artefice della trasformazione della città in una Città Corporativa e Ideale; e infine il duecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del trattato “L’Agricoltor Ferrarese” di Don Domenico Chendi, parroco di Tresigallo e figura chiave nella codificazione delle tradizioni agricole locali.

Giovani protagonisti nella riscoperta delle radici

Il progetto punta a coinvolgere attivamente i giovani del territorio, con l’obiettivo di trasmettere la conoscenza delle radici storiche, culturali e architettoniche di Tresigallo. In particolare, si propone di ricordare il ruolo determinante di Rossoni nella rifondazione urbanistica ed economica del paese, di far conoscere la sua figura poliedrica non solo come urbanista ma anche come mecenate e innovatore agricolo, di analizzare il fermento artistico degli anni ’30 attraverso la musica, la moda, la pittura, il design, il cinema e la letteratura, di riscoprire Tresigallo come città della metafisica costruita e di divulgare il profondo legame storico tra Rossoni e la sua città natale.

Un ricco calendario di eventi culturali

Numerose saranno le attività previste: conferenze, dibattiti e mostre curate da storici locali e ospiti di rilievo, eventi musicali che vedranno protagonisti gli allievi degli istituti musicali del territorio, impegnati in esecuzioni di musiche rinascimentali legate all’epoca di Don Chendi e di brani tipici degli anni ’30, dal jazz allo swing. Non mancheranno campus cinematografici rivolti a bambini e ragazzi, culminanti nella realizzazione di un docu-film ufficiale su Tresigallo e Rossoni. Saranno inoltre organizzate visite guidate esclusive per appassionati, architetti, pittori e fotografi, alla scoperta degli angoli più nascosti della città metafisica, normalmente inaccessibili al pubblico, ed eventi culturali che vedranno la partecipazione attiva dei cittadini

Tresigallo, laboratorio culturale del razionalismo italiano

Tresigallo, con questo ambizioso progetto, si conferma non solo come una delle capitali italiane del razionalismo architettonico, ma anche come un laboratorio culturale vivente, capace di coinvolgere le nuove generazioni nella riscoperta della propria storia e della propria identità.