Torna il tema della maternità nelle canzoni: il racconto della “neomamma” Paola Pezone diventa un evento

C’è grande attesa per l’evento dal titolo “Neomamma” che la cantante Paola Pezone (nella foto) terrà il prossimo 29 aprile al teatro Totò di via Frediano Cavara presentato da Magda Mancuso e realizzato con la produzione “Mg Production” di Giorgio Mascitelli. Sono già partite, infatti, le prevendite per l’acquisto dei tagliandi d’ingresso al teatro presso i rivenditori autorizzati “Go2” e “Ticketone”. E già si registra un vero e proprio “assalto” al botteghino elettronico. Paola Pezone è diventata da poco mamma ed ha tanto da raccontare sia artisticamente che della propria vita personale. Il suo ultimo singolo, pubblicato da poche settimane, è il gettonassimo “Principe distratto”, scritto da Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. “Neomamma”, anteprima del suo nuovo lavoro discografico, racchiuderà, infatti, non solo la presentazione dell’ultimo album, ma anche tante belle notizie per i suoi innumerevoli fan. Classe 1999, Paola Pezone fin da piccola si è appassionata al mondo della musica intraprendendone gli studi. Dopo il successo della sua cover del brano “E m’appartiene”, nel 2018 ha pubblicato, tra gli altri, i suoi primi singoli “Si me vuo’ bene” e “Si domanda e me” e, nel 2019, il suo primo album discografico intitolato “Quello che desidero”. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Scoprendomi” e, l’anno successivo, finalmente il sogno che è diventato realtà, con il suo primo concerto alla Casa della Musica Palapartenope di Napoli.