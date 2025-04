Tele-Meloni? No, Tele-Schlein! Il Pd urla al “regime” ma a febbraio ha straripato su Rai, Mediaset e La7

I dati dell'Agcom

Perfino “Il Fatto Quotidiano“, non certo tacciabile di avere un atteggiamento compiacente nei confronti della destra, oggi evidenzia come tutte le “lagne” del Pd sull’occupazione delle reti tv, pubbliche e private, siano assolutamente ingiustificate. Se esiste Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto “regime di destra”. I dati di febbraio dell’Agcom, pubblicati oggi dal quotidiano di Marco Travaglio, parlano chiaro.

Tele-Meloni? No, avanza Tele-Schlein…

“Tele-.Meloni, certo, ma anche Tele-Schlein. Almeno a vedere i dati sul pluralismo nell’informazione di Agcom relativi allo scorso febbraio. Dove il Pd e la sua segretaria non se la passano affatto male come presenza nei tg e nei principali talk. A sprazzi vanno molto bene pure i 5 Stelle e Giuseppe Conte…”, scrive oggi “Il Fatto Quotidiano“, e snocciola i numeri forniti dall’Authority delle Comunicazioni che monitora la presenza dei partiti in tv. Nel Tg1 di Gian Marco Chiocci FdI – che nei sondaggi è dato al 30% – è il primo partito come tempo di parola con il 16%, seguito da Pd (14%), M5S (11%), governo e ministri (11%). Giorgia Meloni, intesa come premier, ha il 6%. Il Tg2 vede in testa FdI e Pd col 16%, poi il governo col 13%, M5S (11%), Lega (10%) e Meloni (6%). Al Tg3 svetta il Pd col 14%, seguito da FdI e M5S col 13%, governo (12%), Lega (10%), Avs (7%) e Meloni (5%). Perfino nella tanto attaccata, dall’opposizione, Rainews24, se come normalmente accade in testa ci sono i rappresentanti del governo (20%), a sorpresa in seconda posizione c’è il Pd (11%), che batte FdI e Meloni (9%), quindi Lega e Noi Moderati (6%) e M5S (5%). Nei prime time e seconda serata, invece, i 5 Stelle che vincono su Rai1 e Rai2 (24% e 23%) mentre su Rai3 imperversa Italia Viva al 19%. E la leggenda su Mediaset “berlusconiana” e di destra? Anche qui vince Tele-Schlein: primo partito è il Pd col 30%, seguito da FdI (14%) e Lega (12%). Scontato, invece, il dato su La7: vince ancora il Pd col 24%, seguito da Italia Viva (15%) e FdI (7%). E nel Tg1, arriva un’altra sorpresa: tra i leader, per presenza, a parte Mattarella, vince Schlein su Conte e Meloni, idem al Tg2, mentre su Tg3 Conte batte Schlein (foto in alto, creata con Ia).