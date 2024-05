La verità di Giorgia fa male alla sinistra: “Tele-Meloni è un’invenzione, la censura la fate voi “

La verità di Giorgia Meloni fa male, lo sai, alla sinistra. Censura, TeleMeloni, manganelli, manifestazioni represse, Scurati: tutte le accuse che arrivano dall’opposizione, elencate una a una, vengono respinte con perdite avversarie dal presidente del Consiglio, ospite del “Giorno della Verità”, kermesse della testata diretta da Maurizio Belpietro. Giorgia sul palco di Milano esibisce un foglietto, quando il giornalista le chiede della presunta occupazione della Rai: “Guardate qui, io sono quella nella colonnina blu… la premier meno presente sulla tv di Stato negli ultimi anni”. Per la cronaca, in testa ci sono i due più “lamentosi”, in questi giorni: Matteo Renzi e Giuseppe Conte, che quando erano a Palazzo Chigi collezionavano ospitate record nei tg.

Meloni e la censura: una specialità di sinistra

La censura, di cui è accusata la destra, per la premier è una specialità tutta di sinistra. “Su TeleMeloni la Meloni è ultima. Non accetto le accuse: il nervosismo non è perché c’è TeleMeloni ma perché non c’è più TelePd, ma noi avevamo promesso che ci sarebbe stato un servizio pubblico”, attacca la presidente del Consiglio mostrando i grafici e i numeri ufficiali sulla sua esposizione nei tg, dati firmati dall’Osservatorio di Pavia, non certo dall’ufficio stampa di FdI. “Non voglio TeleMeloni – ha sottolineato – ma un servizio pubblico e non sempre l’ho visto. Ho guardato i dati dell’Osservatorio sul Tg1: nei primi 14 mesi di governo Meloni è stata presente 15 minuti. Nei primi 14 mesi, Draghi è stato presente 19 minuti; Conte II 42 minuti; Conte I 25 minuti, Gentiloni 28, Renzi, attenzione, 37 minuti. La domanda è: dove erano le anime belle del pluralismo? Le polemiche e le manifestazioni sono per avere pluralismo o per continuare a non averlo?”.

Il messaggio è chiaro: l’opposizione si lamenta di ricevere il trattamento che riservava alla destra quando era opposizione, solo che prima la disparità esisteva davvero, adesso no. “Io all’opposizione sono stata per molto tempo e mi ricordo come andavano le cose: la percentuale di Fdi veniva artatamente alzata con l’edizione di mezzanotte e delle 6 del mattino, siamo stati l’unica opposizione che fu esclusa dal Cda. Siccome l’ho vissuto non potrei farlo. Io non no bisogno di mettere a tacere altri, chi lo fa lo fa perché non ha niente da dire. Il censore è la sinistra”.

La “pesciarola” che piace al popolo

Strappa sorrisi, la Meloni, quando ironizza sulle offese che le rivolgono da sinistra: “Pesciarola, fruttivendola, regina di coattonia, borgatara, posso andare avanti per ore… Mi accusano di demagogia? Mi accusano di qualunque cosa. A un anno e mezzo di distanza da quando sono diventata premier la gente che mi incontra mi chiama ancora Giorgia, mentre poteva crearsi una distanza: io sono fiera che le persone mi chiamino così e mi diano ancora del tu, io sono una persona che viene dal popolo. Non hanno capito che questi epiteti, borgatara e pesciarola, per me non sono un insulto…”. “Mentre Cottarelli vuole essere chiamato dottor Cottarelli, perché si è laureato e ha fatto bene – ha proseguito -, ricordo che in Italia c’è gente che non è stata nelle condizioni di potersi laureare e deve sapere che può avere ancora molti obiettivi. Il mondo per cui il tuo futuro è determinato dalle tue condizioni di partenza non sarà mai il mio mondo”.

Il duello con la Schlein che qualcuno vuole boicottare

E se si parla di censura, ricorda che da destra nessuno ha mai impedito a un ministro di parlare, come accade ormai da settimane nelle università e in altre sedi. A proposito di tv, maliziosamente Giorgia fa notare che le polemiche sul suo duello con la Schlein sono tutte a sinistra. “Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l’aver dato disponibilità al confronto” con “denunce, lamentele... Io penso il confronto sia normale, particolarmente in una campagna elettorale come quella in cui siamo, in rapporto all’Unione europea, per raccontare agli italiani che ci sono due modelli: la proposta socialista e quella dei conservatori. Mettere a confronto ricette e visioni è un modo di aiutare cittadini nella scelta, è la cosa più naturale del mondo”, dice a Belpietro al ‘Giorno de La Verità’. “Mi aspetto di fare il confronto ma vedo molti movimenti contro questa iniziativa, vedo molta critica – aggiunge – ci sono cose che si stanno muovendo, magari con l’idea che questo confronto non si facesse. Penso che sarebbe un errore, è una cosa utile per tutti il fatto che non ci siano precedenti perché altri erano meno disponibili di me”.

Le frecciate a Conte e la stabilità del governo

Ne ha per tutti, Giorgia, anche per chi la accusa di essersi candidata alle Europee senza poi voler fare l’europarlamentare. “Il M5S dice che la candidatura” alle europee “dei parlamentari e dei membri del governo è una truffa. Per me la democrazia non è mai una truffa. Avrei detto che era una truffa mettere al governo un signore mai candidato, mai votato dai cittadini e che gli italiani non sapevano neanche chi fosse“. Ogni riferimento a Conte non è puramente casuale. E qui scatta l’applauso della platea. Poi il premier rassicura: “Non ho mai pensato a fare un rimpasto di governo. È una delle tantissime ricostruzioni un po’ forzate che leggo spesso. Anzi, io tra gli obiettivi che mi sono data è arrivare a 5 anni con il governo che ho nominato, cosa che non è mai accaduta nella storia d’Italia. A maggior ragione non per fare il commissario europeo che è uno, e bisogna vedere che delega l’Italia riesce a spuntare”. Ed aggiunge: “Per le nomine dei commissario europeo “vorrei spuntare una delle più importanti, che ci aiuti a difendere meglio gli interessi italiani, anche se si sa che i commissari non lavorano per la loro nazione”, una nomina di peso dunque come “sull’economia, non indebolita come accaduto l’ultima volta, piena, o la competitività, il mercato interno la coesione, ce ne sono diverse e significative, credo anche la delega al green deal sia molto importante, possiamo dire che qualcosa che non ha funzionato”. Sul green deal bisogna “correggere il tiro” o il “Timmermans…come di fatto già si sta correggendo”, ha scherzato poi raccogliendo una battuta di Belpietro.

Giustizia, a breve la riforma in Cdm

C’è spazio anche per la rassicurazione – nessuna fibrillazione post voto nella maggioranza – e la conferma che la riforma della giustizia andrà in Cdm a breve. “La riforma della giustizia serve a questa nazione, non perché ci smontano il decreto Cutro ma perché tutti siamo d’accordo che la giustizia non funziona in Italia: bisogna avere il coraggio di intervenire come su tutte questioni che rallentano investimenti e sviluppo. Per questo nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri anche la riforma della giustizia, serve coraggio e noi interverremo”.

E senza nessun nesso con l’inchiesta in Liguria. “Toti ha detto che avrebbe letto le carte e che avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha sta governando molto bene quella Regione”.

Il voto per le Europee: obiettivo, una conferma

A breve scadenze c’è il voto, con un obiettivo minimo: “Confermare il consenso che avevo quando sono diventata premier. Per me sarebbe importante perché non credo che non moltissimi partiti di governo siano arrivati a un anno e mezzo di distanza con lo stesso consenso”. Eguagliare il risultato messo a segno alle politiche “lo considererei importante particolarmente perché abbiamo dovuto fare scelte difficili e coraggiose. Vorrebbe dire che anche quando sei costretto a fare delle scelte difficili se sono scelte fatte con giustizia e buonsenso i cittadini capiscono le decisioni. Non sto al governo per me stessa, faccio questa vita solo se so che va bene per i cittadini italiani, lo faccio per loro non per vanità. Non mi appassiona questa vita”.

Le riforme e il premierato

Il referendum sul premierato, se non si dovesse arrivare “a una convergenza” in cui confida, “non è un referendum su di me, in teoria non mi riguarda, se passasse” la riforma “entrerebbe in vigore la prossima legislatura, di qui ad allora a Roma si dice’ beato chi c’ha un occhio’…”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde a una domanda di Belpietro. Dunque “non è un referendum sul presente, vedo sempre tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica, ma nel 2028 saremo anche verso la fine del mandato di Sergio Mattarella, è una riforma che guarda al futuro”.

Mentre, secondo Meloni, “si sta cercando di personalizzare lo scontro sul referendum, sperando in un revival delle dimissioni di Renzi” ma quella costituzionale è invece “una riforma necessaria. È la madre di tutte le riforme, sulla quale spero che si possano costruire delle convergenze che, se non dovessero arrivare, devo chiedere ai cittadini cosa ne pensano”.

Il video con l’intervento integrale al “Giorno della Verità”