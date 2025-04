Sondaggio Swg: la linea “don’t panic” della Meloni sui dazi fa volare FdI, cala il Pd della “urlante” Schlein

Le stime del tg "La7"

Nella settimana dell’annuncio dei dazi Usa, da parte di Donald Trump, la linea “don’t panic” di Giorgia Meloni, che punta a una trattativa e non sposa la linea della “vendetta europea”, porta in paradiso, nei sondaggi, anche il suo partito, Fratelli d’Italia. Questa settimana – secondo il sondaggio del g “La 7” di Enrico Mentana, della Swg, le intenzioni di voto degli italiani premiano, tra i partiti maggiori, FdI con un +0,4%; bene anche Movimento 5 Stelle e Lega +0,3% e Verdi e Sinistra +0,2%. Non paga la linea “al lupo al lupo” della urlante Elly Schlein, che sui dazi s’è allineata agli allarmisti: il Partito Democratico fa segnare un -0,2%. Tra i partiti minori calano Azione e Italia Viva -0,1% e +Europa -0,2%. Stabile Sud Chiama Nord. Altre Liste perdono lo 0,4%. Si alza di tre punti percentuali il numero delle persone che non si esprimono. Infine, per quanto riguarda il gradimento del governo gli italiani perdono fiducia nell’efficacia dell’azione del governo: al 49% nell’ottobre del 2022, cala al 39% ad aprile 2025. Quasi invariata la fiducia degli italiani verso Giorgia Meloni: nell’ottobre 2022 era al 40% ad aprile 2025 cala al 39%.