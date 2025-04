Sondaggio record per FdI: vola al 31% e porta il centrodestra alla maggioranza assoluta

Noto per Porta a Porta

Il partito del premier guadagna un altro mezzo punto, i dem lo perdono: la forbice si allarga a nove punti di distanza. Le opposizioni restano minoranza anche se si mettono tutte insieme, da Calenda a Fratoianni

Si allarga il distacco tra FdI e Pd, che restano primo e secondo partito, ma adesso distanziati da un punto in più. La forbice arriva così a nove punti, con il partito del premier che guadagna mezzo punto e raggiunge il 31% e quello di Elly Schlein che lo 0,5% lo perde e scende al 22%. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani, che registra un nuovo record per FdI.

Il sondaggio che incorona FdI al 31%

Col mezzo punto guadagnato dall’ultima rilevazione di Noto sondaggi, che risale al 27 marzo scorso, FdI consolida ulteriormente la sua posizione in cima alla classifica del gradimento degli italiani, raggiungendo il record del 31%, ben cinque punti sopra il risultato delle politiche del 2022. Il Pd, invece, mezzo punto lo perde, scendendo al 22%. Al terzo posto si trova il M5S, che si attesta al 13%.

Il centrodestra al 50%

Seguono la Lega al 9%, Forza Italia all’8,5%, Avs al 5,5%, Azione al 3%. Chiudono Italia Viva al 2,5%, +Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5%. In termini di coalizione il centrodestra raggiunge un 50% tondo, lasciando decisamente indietro l’opposizione che se anche si mettesse tutta insieme si fermerebbe comunque al 48%. Attestandosi al 45% resta stabile e sempre molto alta, infine, la quota di indecisi e potenziali astenuti.