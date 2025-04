Allarme rosso per il Pd, distacco mai così ampio da FdI: sondaggio nero per Schlein che “regala” punti al M5S

Elly perde quota

Otto punti di distacco segnalati da Swg per il Tg di La7: un'enormità per il primo partito d'opposizione dopo oltre due anni e mezzo di governo del centrodestra. Che si mantiene stabile. In alto l'indice di gradimento per Meloni. FdI: gli italiani premiano stabilità e serietà

E’ tempo di sondaggi al TgLa7. Chi vincerebbe se si votasse oggi? La fatidica domanda del direttore Enrico Mentana risuona come ogni settimana e da oltre due anni e mezzo la risposta è la medesima: Fratelli d’Italia. Diaciamo che ormai il copnsolidamento del partito del premier Meloni non fa più notizia. Anche questa settimana si è aperta con un 30 per cento tondo. La vera n otizia è il calo costante del Pd. Questa settimana la rilevazione Swg fornisce la raffigurazine plastica di un clamoroso distacco tra Fratelli d’Italia e i dem, che si amplia: Elly Schlein perde addirittura lo 0,3% in una settimana e si attesta al 22%: otto punti di distacco sono un’enormità per il primo partito d’opposizione dopo oltre due anni e mezzo di governo del centrodestra. Da segnalare una progressiva emorragia di consnsi segnalati da Swg. Che già nella rilevazione dell’8 aprile segnalava un calo dello 0,2. Dunque un periodo lungo di sofferenza per il partito di Elly Schlein che paga divisioni interne, divisioni in sede europea, ambiguità della linea politica internazionale.

Divario enorme tra FdI e Pd: sondaggio Swg

Si può dire che la percentuale persa dal Pd sia andata al M5s, che si porta al 12,5 per cento beneficiando di uno 0,3% in più rispetto alla scorsa rilevazione. Da notare la stabilità delle forse di governo: con Forza Italia, in calo dello 0,1% all’8,8%, poi la Lega stabile all’8,7. Di seguito Verdi e Sinistra, in crescita di 0,2 punti percentuali al 6,4 per cento. Nel campo centrista, Azione accusa un lieve calo, scendendo al 3,6%. Il partito di Calenda subisce un altro strappo: entra in Forza Italia Pierluca Dionisi, candidato di punta di Azione alle elezioni regionali del Lazio del 2023. In quell’occasione ottenne oltre cinquemila voti, non sufficienti per essere eletto. Mentre Italia Viva guadagna uno 0,2, arrivando al 2,7%. Segue +Europa che migliora leggermente, dal 1,8% al 1,9%. Stabile Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’1,0%, mentre le Altre Liste restano ferme al 2,4%.

Youtrend: fiducia in Meloni ai massimi