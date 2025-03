Pasticcio Repubblica: “Il Pd è poco al di sotto del 30%”, ma è al 22,8. Lo svarione messo alla berlina dalla pagina di Atreju

Il sondaggio "reinterpretato"

La pagina social dei giovani di FdI ironizza su balletto di cifre che il quotidiano riporta a proposito della Supermedia You Trend. Il partito della Schlein sartebbe poco sotto il partito del premier

Oggi è festa per la matematica, è il giorno del Pi greco. Ma questo non dà il diritto di dare i numeri, come ha fatto Repubblica, dando conto del sondaggio della Supermedia You Trend. E’ accaduto un grande pasticcio. Nel descrivere l’andamento dei partiti, l’articolo del quotidiano diretto da Molinari riassume a modo suo dei dati. “Nella Supermedia di oggi – si legge – come in quella di settimana scorsa, Fratelli d’Italia resta sotto il 30% dopo i picchi toccati a febbraio. La principale forza di opposizione, il Pd, scende di poco sotto il 30% e si attesta precisamente al 22,8%“. Insomma, una descrizione spericolata della realtà. Un refuso, ma fa ridere ugualmente che -essendoci non da oggi tra FdI e Pd un divario di sette/otto punti percentuali – la performance del Pd possa essere derubricata a “di poco sotto il 30%”. Per poi descrivere il dato, apunto, del 22,8 per cento.

La pagina social di Atreju si sganascia e posta uno uno screenshot che ritrae proprio quel frammento dell’articolo del sito on line di Rep. E il commento: “Giusto un po’. Questa è performance“.

Ma c’è un ulteriore pasticcio nel pasticcio. Comprendiamo che a Repubblica Fratelli d’Italia non sia simpatico, e che i sogni son desideri. Però i numeri sono numeri. E in una prima versione dell’articolo si legge: “Nella Supermedia di oggi, come in quella della settimana scorsa, Fratelli d’Italia resta sotto il 23% dopo i picchi toccati a febbraio. La principale forza di opposizione, il Pd, scende di poco e si attesta precisamente al 22,8%. In calo tutti gli altri partiti, dal M5S ora all’11,8 (-0,1) a Italia Viva al 2,4% (-0,3), come mostra l’ultima Supermedia Youtrend/Agi rispetto a quello di due settimane fa (27 febbraio 2025)”. Insomma, il quotidiano litiga con i numeri. L’articolo probabilmente è stato aggiornato seminando cifre un po’ casuali. Un lettore potrebbe essere completamente spiazzato.