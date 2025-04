Sallusti cade in studio mentre parla del Papa, gli hater si scatenano: “È il primo miracolo di Bergoglio” (video)

Capitombolo in diretta

Clamorosa caduta in diretta tv per Alessandro Sallusti: lunedì 22 aprile, durante una puntata speciale del programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Il direttore de “Il Giornale”, è caduto dalla poltroncina dello studio: un capitombolo che scatenato l’inevitabile attenzione e ilarità di telespettatori e utenti social. Ma anche dei soliti hater rossi, che non hanno fatto mancare il solito pessimo gusto. Durante l’analisi dell’eredità di Papa Francesco, Sallusti si è trovato improvvisamente a terra, vittima di una poltrona che ha ceduto inaspettatamente sotto il suo peso.

Le battute si sprecano

L’argomento del dibattito era di grande rilevanza: il giornalista stava esaminando l’impegno del Pontefice, sottolineando che “mai come durante il suo pontificato il mondo si è infiammato”. Mentre le sue parole risuonavano nello studio, la sedia si è rotta, causando la precipitosa caduta di Sallusti che, in un attimo, è uscito dall’inquadratura. Fortunatamente, il direttore è riuscito a evitare un capitombolo peggiore appoggiandosi sulle braccia e rialzandosi con prontezza, mostrando così una notevole agilità.

Gianluigi Nuzzi, colto di sorpresa ma tempestivo, ha subito soccorso il collega, mentre tra gli ospiti presenti in studio, come Tiziana Ferrario ed Elena Guarnieri, l’atmosfera inizialmente tesa si è trasformata in un momento di leggerezza. Sallusti ha prontamente rassicurato tutti dicendo “tutto a posto” e ha continuato il suo discorso in piedi, dimostrando un atteggiamento professionale e determinato, come se nulla fosse accaduto. Ha proseguito, affermando: “Mai il mondo si è infiammato come sotto il suo pontificato, ciò significa che i grandi della Terra non l’hanno ascoltato”.

Il conduttore ha poi scherzato sulla situazione, commentando: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta”. La scena, nonostante l’imprevisto, è stata accolta con una dose di umorismo, dimostrando che anche nei momenti difficili, un sorriso può fare la differenza.

Il video della caduta di Sallusti è stato ben presto condiviso sui social media, suscitando una valanga di reazioni e commenti ironici. In pochi minuti, il clip è diventato virale, con battute salaci e gli hater scatenati, con la frase più gettonata, dedicata al capitombolo di Sallusti: “Il primo miracolo di Bergoglio”

¯