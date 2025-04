Papa Francesco, un addio che ha unito il mondo: a San Pietro leader e monarchi e popoli per l’ultimo saluto (foto gallery)

Le immagini

Da Trump a Macron, da Zelensky a Milei, fino ad Assange: Roma diventa teatro di un omaggio solenne che supera confini e appartenenze politiche

Roma si è trasformata oggi nel centro del mondo. Ai funerali di Papa Francesco, celebrati nella maestosa cornice di Piazza San Pietro, si sono raccolti capi di Stato, regnanti e figure simbolo del nostro tempo. Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, ha guidato la delegazione americana, accanto al presidente francese Emmanuel Macron con Brigitte, al premier ungherese Viktor Orbán e al britannico Keir Starmer. C’erano il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, l’ucraino Volodymyr Zelensky, e Javier Milei, che da argentino ha reso omaggio al Papa suo connazionale.

L’Italia e il mondo raccolti per l’ultimo saluto a Papa Francesco

Accanto a loro, il presidente del Libano, la regina Rania di Giordania, il principe William e i reali di Spagna, in una sfilata di corone e potere senza confini. L’Italia ha visto schierati il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i presidenti di Camera e Senato Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Non sono mancati nemmeno Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell’Europa, e l’ex presidente americano Joe Biden e addirittura l’ex primo ministro Mario Draghi.

In una presenza che ha sorpreso molti, anche Julian Assange che insieme alla famiglia ha voluto porgere l’ultimo saluto. Un mosaico umano e politico senza precedenti, raccolto intorno alla figura di un Pontefice che, fino all’ultimo, ha saputo parlare al cuore dell’umanità.