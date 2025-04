Papa Francesco, prezzi alle stelle per i funerali: hotel fino a 2500 euro a notte, l’allarme del Codacons

Costi già alti per il Giubileo

Prezzi alle stelle a Roma. I fedeli che vogliono partecipare ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile dovranno mettere in conto una spesa ragguardevole: per il soggiorno in una struttura ricettiva si può superare in zona Vaticano i 2.500 euro a notte, e il prezzo potrebbe salire ancora nei prossimi giorni. Lo afferma il Codacons, che in vista dell’evento destinato ad attirare migliaia di visitatori nella capitale sta monitorando l’andamento delle tariffe di hotel, case vacanza e b&b.

Nell’area Prati-Vaticano i prezzi degli hotel per la notte del 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200 euro a camera doppia a un massimo di 2.000 euro: a seconda della tipologia della struttura. Mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012 euro a notte, e arriva a superare i 2.530 euro per un appartamento di livello più prestigioso – spiega il Codacons -. Tariffe che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire in hotel in zona Vaticano la notte di sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173 euro a un massimo di 780 euro; in appartamento da 169 a 1.643 euro; in b&b da 121 a 812 euro. Se invece si prenota oggi un pernotto per la notte del 26 aprile in zona della stazione Termini, il costo di una camera in b&b arriva a 487 euro; per un hotel si spendono fino a 1.831 euro, 1.085 euro per un appartamento. Se ci si sposta in zona Aurelio, uno dei quartieri più vicini all’area del Vaticano, una notte in hotel costa il 26 aprile da 100 a 503 euro; in appartamento da 150 a 670 euro, in b&b da 127 a 211 euro.

“Le tariffe delle strutture ricettive della capitale hanno già subito rialzi con l’avvio del Giubileo; e ci auguriamo che gli operatori del settore non applichino ulteriori aumenti in vista dei funerali del Santo Padre – afferma il presidente Carlo Rienzi -. Continueremo a monitorare i listini del comparto e siamo pronti a denunciare qualsiasi speculazione a danno dei fedeli; i quali possono segnalare alla nostra associazione anomalie e rincari ingiustificati dei prezzi”.

Potenziamento dei Trasporti

Contestualmente, il Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, da oggi fino a domenica 27 aprile, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli. Trenitalia ha potenziato la propria offerta: le Frecce e Intercity offriranno in media circa 110mila posti al giorno; mentre Regionale metterà a disposizione più collegamenti verso la stazione di Roma San Pietro da Roma Termini, Ostiense, Tiburtina, Tuscolana e Fiera di Roma, per un totale di 150mila posti al giorno nel Nodo di Roma. Sono inoltre previsti ulteriori treni charter a disposizione dei pellegrini.

In tutti i presidi Trenitalia ha previsto 300 persone in più, per garantire maggiore assistenza ai passeggeri e un pronto intervento in caso di necessità. Inoltre, chi viaggia con Frecce e Intercity da e verso la Capitale – sia individualmente sia in gruppo – da oggi fino al 27 aprile potrà usufruire di uno sconto del 40% rispetto al prezzo base utilizzando il codice “ROMA” al momento dell’acquisto del biglietto.

Attraverso Rete Ferroviaria Italiana, FS istituirà presidi straordinari nelle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma S. Pietro, Valle Aurelia, Roma Aurelia, Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense, Civitavecchia e Fiera di Roma. L’obiettivo è potenziare alcuni servizi come la manutenzione, la pulizia delle stazioni e il monitoraggio dei flussi dei viaggiatori, con un incremento di circa 500 persone impiegate.

Il servizio gratuito Sala Blu, dedicato all’assistenza delle persone a mobilità ridotta, sarà potenziato in tutte le principali stazioni per offrire un supporto ancora più efficace e puntuale ai passeggeri che ne avranno bisogno. Infine, anche FS Security – la società del Gruppo FS interamente dedicata a garantire la sicurezza dei treni, delle stazioni, dei dipendenti e dei viaggiatori – sta rafforzando la propria presenza con oltre 100 risorse nelle stazioni romane, anche con presidio 24 ore su 24.

