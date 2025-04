Nasce l’Istituto Eneide: il nuovo polo identitario e culturale italiano sulle orme della civiltà europea

L'annuncio

E’ nata una nuova stella nel cielo delle organizzazioni identitarie europee: si tratta dell’Istituto Eneide, che è stato presentato oggi a Parigi durante l’evento annuale promosso dall’associazione francese Institute Iliade. Quest’ultima è stata fondata nel 2013 seguendo le volontà testamentarie del saggista, storico e militare nazionalista Dominique Venner. Dunque, l’Istituto Eneide presieduto da Pierluigi Locchi, figlio del giornalista italiano Giorgio Locchi, ha preso spunto dall’esperienza transalpina con l’obiettivo di portare in Italia il medesimo stile, modello culturale . Il nome del nuovo polo di ricerca italiano prende il nome dal poema epico dell’autore romano Virgilio, che ha narrato nel suo libro le avventure del leggendario guerriero troiano Enea: quest’ultimo, dopo essere fuggito dalla sua città incendiata dagli achei, approdò sulle coste laziali e divenne il mitologico progenitore della civiltà romana.

Come nasce l’Istituto Eneide

“L’Istituto Eneide nasce dalla sinergia di movimenti, comunità, centri studi, intellettuali, militanti di differenti estrazioni – spiega una nota dell’organizzazione italiana – Il suo scopo non sarà svolgere un’azione politica propriamente detta, né tanto meno partitica, ma formulare analisi anticonformiste sul presente, contribuire alla formazione di quadri militanti, organizzare eventi di tipo culturale, artistico, sportivo, escursionistico”.

All’indirizzo “Istitutoeneide.it” è possibile consultare il manifesto intellettuale dell’associazione, in cui c’è scritto che “l’idea europea è l’unica grande idea rivoluzionaria del terzo millennio: noi, da italiani, le portiamo in dote i millenni di cultura, di bellezza, di originalità, di inventiva, di sperimentazione di cui siamo eredi”. “L’Istituto Eneide intende essere il vettore di questa rivoluzione, attraverso un’opera di formazione, informazione, diffusione di idee, mobilitazione militante – prosegue il comunicato – collaborando con qualsiasi realtà sia mossa dalle stesse finalità, al di là di contingenze politiche, sigle di appartenenza, ideologia di provenienza”. Per giunta, nei prossimi mesi, avrà luogo il primo grande evento del nuovocentro di ricerca, che si intitolerà “Eneide. Italia. Europa. Dalle rovine a una nuova fondazione”.

Locchi: “L’Italia ha donato all’Europa millenni di cultura, bellezza e originalità”

Pierluigi Locchi è poi intervenuto alla conferenza dell’Institut Iliade per presentare la nuova iniziativa al pubblico francese e spiegando che “l’idea europea è l’unica grande idea rivoluzionaria del terzo millennio: noi, da italiani, le portiamo in dote i millenni di cultura, di bellezza, di originalità, di inventiva, di sperimentazione di cui siamo eredi”. “L’Istituto Eneide intende essere il vettore di questa rivoluzione – ha proseguito il fondatore – attraverso un’opera di formazione, informazione, diffusione di idee, mobilitazione militante, collaborando con qualsiasi realtà sia mossa dalle stesse finalità, al di là di contingenze politiche, sigle di appartenenza, ideologia di provenienza”.