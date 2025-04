Morte di Gene Hackman e della moglie, l’ultima, agghiacciante verità: la casa era infestata dai topi. Il drammatico sospetto

Tragico tramonto di un mito

Feci e nidi di roditori avrebbero creato un focolaio letale e costituito terreno fertile per il virus che poi ha provocato il decesso della moglie dell'attore: questa l'ipotesi al vaglio delle indagini degli investigatori americani e delle autorità sanitarie locali

Le indagini sul giallo della morte di Gene Hackman e di sua moglie, Betsy Arakawa, procedono puntando su un tragico riscontro che apre a un drammatico sospetto: la casa del mitico attore, trovata in uno stato di totale abbandono, era infestata dai topi. Ebbene, per gli investigatori americani al lavoro sul caso, proprio la presenza dei roditori avrebbe costituito terreno fertile per il virus che poi ha provocato la morte della donna. Ma procediamo con ordine.

E partiamo dalla scena dell’agghiacciante ritrovamento dei corpi della coppia. Da quella residenza di Santa Fe, nel New Mexico, dove lo scorso 26 febbraio stati trovati morti il leggendario attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa: una casa che era infestata dai topi. Lo riporta il sito hollywoodiano di gossip Tmz, che cita un rapporto sanitario, secondo cui la presenza dei roditori in otto locali della proprietà dei famosi coniugi ha costituito terreno fertile per il virus che ha provocato la morte della pianista, moglie del noto attore hollywoodiano.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica del New Mexico ha condotto una valutazione ambientale a marzo, una settimana dopo che Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy, deceduta per la sindrome polmonare da hantavirus. La malattia mortale diagnostica sulla vittima si diffonde attraverso l’urina e gli escrementi di topi, spesso raccolti quando si puliscono soffitte o cantine.

Nel caso di Hackman e Betsy in particolare, le feci dei roditori sono state trovate in tre garage, tre capannoni e altri due locali della loro proprietà. Nei tre garage indipendenti sono stati trovati anche un roditore vivo. Un roditore morto. E un nido di roditori. Anche in due veicoli della proprietà sono stati trovati segni di roditori: nidi e escrementi. Gli investigatori hanno inoltre scoperto trappole vive installate negli annessi, il che suggerisce che l’infestazione era in corso.

