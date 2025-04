Marzio Tremaglia, il ricordo di De Corato a 25 anni dalla scomparsa: “Un grande uomo politico in anni difficili”

Per non dimenticare

Al giovane assessore alla Cultura della Lombardia, che ha lasciato una traccia indelebile nelle politiche culturali non solo a livello locale, ma in tutta Italia, la Regione dedicherà un evento commemorativo il prossimo 5 maggio

A 25 anni dall’addio a Marzio Tremaglia, il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato ricorda l’amico e il politico, il suo impegno militante e la sua tempra morale.

Il ricordo di Marzio Tremaglia a 25 anni dall’addio

«Oggi ricorre il 25° anniversario dalla scomparsa di Marzio Tremaglia che – dice De Corato – il sottoscritto, sia da militante che da segretario del Fronte della Gioventù ebbe l’onore di conoscere. Marzio fin dai primi anni della giovinezza aveva militato nei gruppi giovanili del par­tito e anch’egli, come me, era entrato nel gruppo Dirigente del partito».

«Un uomo che tanto ha dato al mondo della cultura a livello regionale e nazionale»

Non mancando tra l’altro di sottolineare come, «da Assessore lombardo Marzio Tremaglia dette un importante segnale, non solo a livello regionale, ma nazionale, all’intero comparto della Cultura, promuovendone importanti e interessanti iniziative». Proposte e azioni lanciate, rimarca De Corato, «in anni che, per la Destra che era discriminata, erano abbastanza difficili». E in conclusione, l’esponente di FdI annuncia la sua partecipazione per «il prossimo 5 Maggio, presso la Pinacoteca di Brera, all’incontro per Marzio Tremaglia organizzato da Regione Lombardia».

