Leggende: riemerge un manoscritto medievale che riscrive la saga di Merlino e Re Artù

Nella biblioteca di Cambridge

Dei documenti ordinari che si rivelano perle di racconti medievali con protagonista nientemeno di Re Artù. Non è l’incipit di un romanzo ma quanto accaduto nella Biblioteca Universitaria di Cambridge. A prima vista si trattava di un registro del XVI secolo, poteva non sembrare un oggetto straordinario: le sue fragili pagine contenevano semplicemente registrazioni scritte a mano di atti di proprietà nel Suffolk, nel Regno Unito, risalenti all’epoca elisabettiana. Ma quando i ricercatori dell’Ateneo hanno aperto la rilegatura del volume hanno avuto una sorpresa. All’interno della rilegatura era nascosto un frammento di un manoscritto del XIII secolo. Ed è stato scoperto che fa parte della “Suite Vulgate du Merlin”, una narrazione medievale sulle vite di Re Artù e Merlino che fa parte del Ciclo della Vulgata. Benché popolari all’epoca, pochi manoscritti francesi del ciclo sono sopravvissuti. Ciò rende il ritrovamento di Cambridge ancora più raro e degno di nota, come spiega un articolo di ArtNet.

Il frammento era stato strappato – ricostruisce l’Adnkronos- piegato e cucito nella rilegatura del registro di proprietà; quando è entrato nella Biblioteca Universitaria di Cambridge è stato erroneamente catalogato come una prosa del XIV secolo su Sir Gawain: uno dei cavalieri della Tavola Rotonda. Ma un esame più attento, ha detto Irène Fabry-Tehranchi, specialista francese dell’Università di Cambridge, ha rivelato che si tratta di “un testo arturiano diverso ed estremamente significativo”.

Cos’è il Ciclo della Vulgata (1230-35)? Noto anche come Ciclo Lancillotto-Grail, narra diverse storie d’amore correlate della leggenda arturiana, che comprendono i Cavalieri della Tavola rotonda e la ricerca del Santo Graal. La sua paternità rimane un mistero, anche se è stato ipotizzato che il ciclo sia stato probabilmente un lavoro di collaborazione di più autori. La seconda parte, la “Suite Vulgate du Merlin”, segue l’espansione del regno di Artù, le imprese dei primi Cavalieri e il ruolo emergente di Merlino come mago e consigliere profetico. “Oltre a fungere da ponte con il capitolo di Lancillotto del Ciclo della Vulgata, la prosa di Merlino ha anche fissato efficacemente il mitico mago all’interno del racconto del Santo Graal”, ha detto Fabry-Tehranchi alla Bbc.

Il frammento di Merlino di Cambridge racconta due episodi verso la fine della narrazione: uno rivisita la battaglia di Cambénic, che vide Gawain, armato della sua spada Excalibur e affiancato dai suoi fratelli, ottenere una vittoria decisiva contro i Sassoni; l’altro ci porta alla corte di Artù durante la festa dell’Assunzione della Vergine, dove i poteri magici di Merlino prendono il sopravvento. Il manoscritto è stato, inoltre, eseguito in modo meticoloso, anche se non privo di piccoli errori (come il riferimento al re sassone Dodalis come “Dorilas”). Il testo è in francese antico, con iniziali ornate in rosso e blu, il che fa pensare a una data di produzione compresa tra il 1275 e il 1315. Molto probabilmente la prosa era destinata a un pubblico aristocratico, essendo stata scritta nella lingua di corte dell’Inghilterra medievale. Anche i romanzi arturiani erano storicamente rivolti alle nobildonne.

A causa della fragilità del manoscritto, i ricercatori di Cambridge hanno esitato a dispiegare il frammento. Una mossa del genere, hanno detto, avrebbe potuto causare danni irreversibili al manufatto. Il team ha lasciato il manoscritto in situ come testimonianza delle tecniche di rilegatura del XVI secolo, utilizzando invece metodi non invasivi e altamente tecnologici per svelarlo digitalmente, in collaborazione con il Cultural Heritage Imaging Laboratory (Chil) della Biblioteca Universitaria di Cambridge. “Non si tratta solo del testo in sé, ma anche del manufatto materiale”, ha detto Fabry-Tehranchi. “Il modo in cui è stato riutilizzato ci parla delle pratiche archivistiche nell’Inghilterra del XVI secolo. È un pezzo di storia a sé stante”.

Il frammento è stato trattato con un’elaborazione multispettrale per catturarla sotto diverse lunghezze d’onda di luce. Le immagini ad alta risoluzione che ne sono risultate hanno facilitato la lettura del testo da parte dei ricercatori, individuando anche annotazioni ai margini e altri dettagli invisibili a occhio nudo (tra cui un timbro del XVI secolo con la scritta “Huntingfield”). È stata utilizzata anche la tomografia computerizzata per scansionare l’intero volume e ottenere informazioni sulla sua struttura fisica. Il team Chil ha poi utilizzato una serie di strumenti -prismi, magneti, specchi- per creare fotografie dettagliate di ogni segmento del frammento. Queste immagini sono state faticosamente cucite insieme per creare un modello 3D del manoscritto, consentendo ai ricercatori di ispezionare più da vicino le pieghe e le rughe e il testo nascosto nelle pieghe. Un’animazione prodotta da Chil offre uno svolgimento virtuale del documento.