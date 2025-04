La notte brava di due giovani ladri: commettono 6 rapine in 15 minuti. Ma poi vengono arrestati

A Napoli

Un 20enne e un 17enne a bordo di uno scooter rubato seminano il panico nelle strade della città. Quando la polizia li individua tentano una fuga rocambolesca, ma finiscono comunque in carcere

È finita male per due giovani rapinatori una notte di intensa attività: in 15 minuti avevano commesso sei rapine e tentato una settima, ma sono stati arrestati. Si tratta di un ventenne napoletano e di un 17enne bulgaro, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici. Le accuse nei loro confronti sono di concorso in rapina aggravata e concorso in tentata rapina, inoltre è scattata anche una denuncia per ricettazione.

La notte brava dei due giovani ladri: sei rapine in 15 minuti

I due giovani rapinatori sono stati individuati a seguito di una serie di segnalazioni arrivate alla Centrale operativa che denunciavano alcune rapine consumate nei quartieri Vomero e Arenella da due soggetti in scooter e armati di coltello. Quando gli agenti li hanno intercettati al quartiere Sant’Erasmo, nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, i due hanno tentato la fuga, che però è durata poco.

La fuga rocambolesca e l’arresto

Meno di un chilometro più in là, infatti, il conducente dello scooter, poi identificato nel 20enne, ha perso il controllo del mezzo e i due sono caduti, scappando poi a piedi. Anche in questo caso senza riuscire nell’intento: i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso, oltre che di diverse centinaia di euro, anche di un coltello di 22 centimetri, che nello specifico aveva il 17enne. Dagli accertamenti, i poliziotti hanno ricostruito che i due giovanissimi, con le stesse modalità e con l’utilizzo di un coltello, si sarebbero resi responsabili di 6 rapine consumate e una tentata, compiute nell’arco temporale di 15 minuti, nelle vie Saverio Altamura, Michetti e Giacomo Puccini, ai danni di 7 persone. Gli agenti hanno accertato poi che lo scooter utilizzato per commettere i reati era stato rubato poco prima in via Nazionale.