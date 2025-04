Il giallo di Michelle Obama “single”: niente divorzio, solo autonomia. Ma c’è chi sussurra… Jennifer Aniston

Povero Barack

"Controllo la mia agenda, faccio ciò che voglio, non ciò che devo". L’ex first lady rompe il silenzio e manda in tilt i sognatori della coppia perfetta

Michelle Obama, l’ex first lady che milioni di americani continuano a venerare come la matrona di una Camelot postmoderna, è tornata. Non per tenere un discorso, non per lanciare una campagna sanitaria, non per difendere i diritti delle donne. No: stavolta è scesa in campo per dire a chiare lettere che no, non sta divorziando. Sta solo… scegliendo.

Quando Michelle sparisce, l’America immagina il divorzio

Per mesi – anzi, da gennaio, da quando Barack Obama si è fatto vedere da solo all’insediamento di Donald Trump e poi ai funerali di Jimmy Carter – la mitologia coniugale degli Obama ha cominciato a scricchiolare. I cultori della dinastia avevano tremato: dov’erano finiti i selfie a due, i balli sotto le stelle, i baci immortalati da Netflix? Nessun tweet, nessuna apparizione pubblica, niente Michelle accanto a Barack. Così la macchina del gossip si è messa in moto. Divorzio? Separazione in casa? Tradimenti?

Michelle si racconta: “È finita. Adesso scelgo io”

E invece no. O meglio, non secondo Michelle, che nel podcast “Work in Progress” condotto da Sophia Bush, ha deciso di vuotare il sacco con l’aria di chi ha aspettato otto anni per lasciarsi andare. «Avrei potuto prendere questa decisione qualche anno fa, ma non mi sono concessa questa libertà». «E ora questo è finito», ha aggiunto.

Basta bambine da accompagnare a scuola – Malia e Sasha sono ormai due adulte emancipate, 26 e 23 anni rispettivamente – e basta Casa Bianca da accudire. È tempo che anche Michelle «controlli la sua agenda». Parole sue.

«E così ora devo guardare alla mia (vita ndr.), cosa che ho fatto quest’anno, scegliendo di fare quello che era il meglio per me, non quello che devo fare, non quello che le altre persone vogliono che io faccia», ha puntualizzato. Finalmente, può dedicarsi a sé stessa.

L’autonomia secondo Michelle

«Le persone non riescono a concepire che una donna possa fare delle scelte in modo autonomo», ha detto la 61enne. Poi arriva la perla finale: «Per la gente è incredibile che io possa essere una donna adulta che prende una serie di decisioni da sola».

Una confessione live

E dire che bastava un comunicato stampa. Ma Michelle ha preferito la confessione pubblica. Una lunga riflessione in diretta live per farlo sapere a tutto il globo terraqueo. Nessuno scandalo, nessuna gelosia… a quanto sembra. Solo un irritato fastidio per il fatto che, ogni volta che una donna smette di sorridere accanto al marito, il mondo si precipita a scrivere la parola «fine».

E Barack? Sarà fuori con Jennifer?

La domanda vera, però, resta sospesa come un piatto lasciato a metà sul tavolo: Michelle è «libera»? E Barack? Perché se è vero che le scelte dell’ex first lady «non hanno mancato di crearle dei sensi di colpa», come ha confessato lei stessa, resta un punto non detto, ma ben visibile tra le righe del copione coniugale: la favoletta dei progressisti americani potrebbe avere qualche crepa. E magari non è colpa di nessuno. Magari è solo un momento di noia. O, come insinua il chiacchiericcio più audace, magari c’entra Jennifer Aniston. Sì, anche questo: tra i pettegolezzi da tempo è spuntato il nome dell’attrice di Friends.