Il cordoglio di Meloni: “Con Papa Francesco un rapporto unico, custodiva anche i disegni di mia figlia”

La premier al Tg1

«Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce». Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa». Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando la morte di Papa Francesco.

Papa Francesco come un parroco: con lui si poteva parlare di tutto

Poco dopo, in collegamento telefonico con il Tg1, la presidente del Consiglio fornisce al Tg1, il suo racconto del Bergoglio privato. «Tutto il mondo ricorderà Francesco per essere il Papa della gente, il papa degli ultimi». Con voce commossa la premier aggiunge che «mancherà anche a me, avevamo uno straordinario rapporto personale, era un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, era molto particolare». «Io ne sentirò tremendamente la mancanza – prosegue Meloni – penso lo stesso anche i fedeli e i non fedeli, era capace di avvicinare chi non credeva”.

«C’era una quotidianità nei nostri rapporti…porto tanti ricordi personali, nel cassetto del suo ufficio teneva dei disegni che mia figlia gli aveva regalato, era capace di piccoli gesti che erano straordinari. Un uomo che ha delle responsabilità così grandi, capace di piccoli gesti incredibili». «Un Pontefice molto semplice e naturale – ha proseguito Meloni – con lui c’era anche un rapporto personale. Ho avuto il privilegio di avere un rapporto personale con lui assiduo e forte. Con lui si poteva parlare di tutto, come con il proprio parroco. Mi ha sempre aiutato».

Papa Francesco al G7 di Borgo Ignazia con Giorgia Meloni