“Goodbye, immigrati: non tornate più!”. Un video provocatorio della Casa Bianca saluta gli espulsi…

La svolta di Trump

“Na na na na, goodbye”. La Casa Bianca ha diffuso un video che sta facendo discutere, nel quale viene mostrato un gran numero di immigrati clandestini accompagnati attraverso un porto d’ingresso internazionale in Messico. Il video, della durata di 39 secondi, è accompagnato dalla celebre melodia “Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye”, un coro spesso usato in contesti sportivi per salutare un avversario sconfitto. Le immagini mostrano agenti della Border Patrol statunitense che scortano migranti al di fuori degli Stati Uniti, attuando così la linea dura promessa dal presidente Donald Trump in tema di controllo dei confini. Il video ricalca quelli diffusi negli ultimi mesi dal presidente salvadoregno Bukele e accompagnati da canzoni irridenti.

Immigrati, il video della Casa Bianca