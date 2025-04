Funerali di Papa Francesco: segui la diretta. Chi è presente in piazza San Pietro (video)

Con l’ingresso della semplice bara di legno di Papa Francesco, portata a spalla dai sediari, sul sagrato della Basilica di San Pietro è iniziata la messa funebre del pontefice scomparso. A celebrare il rito il Decano del Collegio Cardinalizio, card. Giovanni Battista Re. La bara è stata seguita da una lunga processione di cardinali a Roma per il prossimo Conclave che sono usciti dal portone centrale della basilica.

Tra le autorità italiane presenti a piazza San Pietro, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i suoi vice e ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Con la premier il segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, il consigliere diplomatico, Fabrizio Saggio, il capo della segreteria, Patrizia Scurti. Presente anche il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia.

Tra le autorità internazionali, il presidente dell’Argentina Javier Milei, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente francese, Emanuel Macron, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Presente il re di Spagna, Felipe VI e la famiglia reale inglese che è rappresentata dal principe William. Tra di essi anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Ci saranno in tutto delegazioni da circa 160 Paesi.

Circa mille concelebranti alla messa per Bergoglio

I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, ci sono poi 200 ministri della comunione e oltre 4 mila presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi. Davanti l’altare, sulla destra, l’icona della Salus Populi Romani. Al termine delle esequie, si svolgera’ un corteo che passera’ per via della Conciliazione e attraverserà il Ponte Vittorio Emanuele II. La processione proseguira’ a passo d’uomo fino all’Altare della Patria, percorrera’ i Fiori Imperiali e passera’ davanti al Colosseo fino a giungere alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il corpo verra’ seppellito. Il tempo di percorrenza previsto e’ di circa un’ora. Da domani mattina, domenica 27 aprile sara’ possibile per i fedeli visitare la tomba del pontefice.