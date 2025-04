Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena

Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie.

Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. Al termine della funzione il feretro del Santo Padre sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore al colle Esquilino dove avverrà la tumulazione. Previsto un lungo corteo a passo d’uomo tra le strade del centro storico di Roma.

L’arrivo a San Pietro all’ultimo minuto di Zelensky

Tra gli arrivi dell’ultim’ora c’è anche il presidente ucraino. “Il presidente dell’Ucraina è arrivato a Roma. Volodymyr Zelensky, la First Lady Olena Zelenska e la delegazione ucraina parteciperanno alla cerimonia di addio a Papa Francesco”, ha dichiarato Serhi Nykyforov ai giornalisti.

Ieri Zelensky aveva messo un punto interrogativo sul viaggio, aggiungendo che al’Ucraina sarebbe stata rappresentata ad alti livelli anche nel caso in cui lui stesso non fosse riuscito ad arrivare in tempo alla cerimonia. “Se non dovessi riuscire ad arrivare in tempo, l’Ucraina sarà rappresentata in modo dignitoso. Il ministro degli Esteri (Andriy Sybiha, ndr) e la First Lady (Olena Zelenska, ndr) saranno presenti”, aveva precisato il presidente.

A Roma anche l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha lasciato l’hotel per raggiungere San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Lo si apprende dalla Questura di Roma. Il corteo di auto è scortato dalle forze dell’ordine. Le fasi del trasferimento vengono seguite dai monitor dal centro per la gestione della sicurezza dell’evento della Sala Operativa.

La liturgia presieduta dal cardinale Giovanbattista Re, 91 anni

La Liturgia Esequiale è concelebrata dai Cardinali e dai Patriarchi delle Chiese Orientali. Presiede la Concelebrazione il Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. Al termine della celebrazione avrà luogo l’Ultima Commendatio (ultima raccomandazione) e la Valedictio (commiato).

Il Cardinale Vicario per la diocesi di Roma guiderà la supplica della Chiesa di Roma. Quindi i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori e i Metropoliti delle Chiese Metropolitane “sui iuris” orientali cattoliche, si recheranno davanti al feretro per la supplica delle Chiese Orientali. Poi il Cardinale Decano aspergerà con l’acqua benedetta la salma di Papa Francesco e la incenserà. Il feretro verrà poi traslato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura e la tumulazione.