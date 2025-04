Dazi, arriva la “bomba”: Trump li sospenderà per 90 giorni. Poi la Casa Bianca smentisce: “Fake news”

Il "giallo"

“Fake news”. Così’ la Casa Bianca smentisce l’ipotesi di una moratoria di 90 giorni per i dazi, così come ipotizzato a Cnbc dal consigliere economico del presidente Trump Kevin Hassett. L’annuncio era arrivato a metà giornata, come una “bomba” sui mercati: “Donald Trump sta considerando una pausa di 90 giorni sui dazi, fatta eccezione per la Cina”, aveva detto il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett. Falso, almeno per il momento.

Cosa ha detto Hassett

Perché si è scatenato il caos? Cosa ha detto Hassett? Durante l’intervista il co-conduttore di Fox and Friends, Brian Kilmeade, ha chiesto a Hassett se Trump starebbe considerando l’ipotesi di ‘mettere in pausa’ i dazi di 90 giorni, come richiesto ieri in un lungo post su X dal miliardario fondatore di Pershing Square, Bill Ackman, secondo cui con le tariffe si rischia un “inverno economico nucleare autoindotto”.

“Sì”, ha detto Hassett rispondendo alla domanda, ma con un incipit che è sembrato più un intercalare che una vera e propria risposta affermativa alla domanda di Kilmeade. Tanto è bastato per provocare una reazione dei mercati internazionali, che in pochi minuti hanno limato le perdite. Il consigliere ha poi continuato a rispondere, dicendo in modo vago: “Penso che il presidente deciderà quello che deciderà”, aggiungendo che “anche se si pensa che ci saranno degli effetti negativi dal lato commerciale, si tratta comunque di una piccola quota del pil”.

Dazi, Trump invita a non “cadere nel panico”

“Gli Stati Uniti hanno la possibilità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto DECENNI FA. Non siate deboli! Non siate stupidi! Non andate nel panico! Siate forti, coraggiosi e pazienti e la GRANDEZZA sarà il risultato!”, aveva scritto oggi Donald Trump su Truth.

I “Paesi di tutto il mondo”, tra cui il Giappone, stanno discutendo con gli Stati Uniti dopo l’annuncio di dazi “reciproci”, per i quali “sono stati stabiliti parametri severi ma equi”, ha detto ancora Trump. “Ho parlato con il primo ministro giapponese (Shigeru Hishiba) questa mattina. Inviera’ un team di alto livello per negoziare! Hanno trattato gli Stati Uniti molto male sul commercio“, ha scritto Trump su Truth Social. “Non prendono le nostre auto, ma noi prendiamo milioni delle loro. Allo stesso modo l’agricoltura e molte altre “cose”, ha scritto. Trump è poi tornato ad attaccare la Cina, suggerendo che le relazioni commerciali con Pechino necessitino di cambiamenti significativi. “Tutto deve cambiare, ma soprattutto con la CINA!!!”, ha aggiunto.