Dai sondaggi doppia batosta per Elly Schlein: il muro contro muro affossa il Pd, la linea del confronto premia Calenda

La Supermedia

Gli analisti Youtrend: «Dopo due anni e mezzo di legislatura è sempre il centrodestra a registrare livelli di consenso molto alti: non è scontato, anzi è piuttosto sorprendente per gli standard della politica italiana»

Un dato niente affatto «scontato» e, anzi, «piuttosto sorprendente» alla luce della storia politica italiana. Così gli analisti di Youtrend, che curano la Supermedia dei sondaggi per l’agenzia di stampa Agi, hanno commentato i risultati dell’ultimo “sondaggio dei sondaggi” rilasciato, che conferma non solo la tenuta, ma la crescita dei consensi per la maggioranza di centrodestra, trainata da FdI. Un altro dato emerge dall’incrocio delle varie rilevazioni: la linea del confronto responsabile invece della contrapposizione preconcetta e ideologica giova all’opposizione, come dimostra la crescita di Azione di Carlo Calenda, che pare giovarsi ancora del gesto di maturità politica compiuto ospitando il premier al proprio congresso. Di contro i sondaggi registrano per il Pd il dato peggiore dalle Europee.

Crescono FdI e il centrodestra

Nel dettaglio, la media ponderata dei sondaggi nazionali conferma non solo che FdI resta ampiamente il primo partito, ma anche che allunga la distanza dal Pd rispetto alle ultime rilevazioni. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,4%, crescendo dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana; il Pd perde lo 0,4% e scende al 22,3%, segnando il suo dato peggiore dalle Europee 2024. Stabile il M5S al 12,1%; Forza Italia cresce dello 0,1% e va al 9,4%; la Lega perde lo 0,2% e va all’8,6%.

La linea del confronto responsabile giova a Calenda

Avs perde lo 0,1% e scende al 6,1%; Azione guadagna lo 0,6%, più di qualsiasi altro partito, e arriva al 3,5%; Italia Viva guadagna lo 0,1% e arriva al 2,5%: +Europa segna un più 0,1% e arriva al 1,9%; anche Noi Moderati guadagna lo 0,1% e arriva all’1%. Complessivamente, dunque, il centrodestra guadagna lo 0,6% e arriva al 48,5%.

Gli analisti di Youtrend: «Per il centrodestra consenso ancora molto alto, non è scontato»

«A due anni e mezzo dall’inizio della legislatura resta confermato che è sempre il centrodestra a fare registrare livelli di consenso molto alti, il che non è scontato, e anzi è piuttosto sorprendente per gli standard della recente storia politica italiana», è il commento degli analisti di Youtrend che accompagna la Supermedia.