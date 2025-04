Amadeus al bivio di un altro divorzio tv? Dopo il naufragio su La Nove la ciambella di Canale 5 sembra a portata di mano, ma…

Ennesima virata?

Quelle che darebbero il conduttore al Biscione per ora sono solo indiscrezioni, ma il tam tam si fa via via sempre più insistente, specie dopo il ruolo di giudice sulla poltrona di "Amici" e con il restyling dei palinsesti in Mediaset

Amadeus, da volto Rai a ombra di se stesso per gli americani della Warner su La Nove, e ora – sembrerebbe, ma il condizionale resta d’obbligo – “ripescato eccellente” di Pier Silvio Berlusconi che continua a ridisegnare la squadra di Mediaset. E la domanda sorge spontanea: si punta su Ama? E il conduttore afferrerà la ciambella di salvataggio per compiere l’ennesima virata? Dopo giorni di rumors e indiscrezioni articolate, ormai la supposizione si fa quanto meno insistente, tanto che tra gli altri il settimanale Nuovo Tv lo accredita sulle sue colonne ipotizzando il tentativo di portare Amadeus su Canale 5 per sfidare direttamente Stefano De Martino, il “mister 6 milioni” di ascolti su Rai 1.

Amadeus dalla delusione su “La Nove” a giudice di “Amici” su Canale 5, e non solo…

Il dubbio c’è, e i contorni che lo alimentano pure: per l’ex conduttore di Viale Mazzini si profilerebbe all’orizzonte un altro divorzio. Resta giusto da chiarire chissà se e come si potrebbe arrivare a una separazione contrattuale “consensuale”. Procediamo con ordine. Di sicuro c’è almeno un dato al momento: l’ingresso di Amadeus a Mediaset non sarebbe del tutto inedito e dunque sorprendente. Come noto, infatti, il conduttore ha già messo un piedino da settimane negli studi del Biscione, apparendo come giudice nel programma Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, il suo sdoganamento definitivo in Mediaset rappresenterebbe una svolta strategica per l’emittente, con l’intento di strappare ascolti alla concorrenza. Anche se il passaggio di Amadeus a Mediaset non sarebbe poi in realtà poi così semplice.

Il conduttore a un bivio? Per ora solo rumors e indiscrezioni

Attualmente infatti il conduttore ha un contratto di quattro anni con Warner Bros: un accordo che varrebbe circa 100 milioni di euro. Secondo fonti interne, gli americani non si opporrebbero a una sua partenza, visti i risultati non proprio entusiasmanti ottenuti finora. Di fatto, però, Amadeus, però, si trova di fronte a un bivio. Il salto nel cerchio di fuoco avverrà già a maggio, quando Ama condurrà due nuovi show: Raid the Cage nella fascia preserale. E Starstruck, un talent musicale simile a Tale e Quale Show, in prima serata (tanto per rimanere sull’usato sicuro)…

I prossimi impegni dell’ex volto Rai su “La Nove”

Due sfide in calendario – e non solo per i protagonisti dei due programmi in palinsesto – il cui successo potrebbe essere decisivo per il futuro tv del conduttore. Intanto, la rivoluzione a Mediaset sembra solo all’inizio. Il progetto di Pier Silvio Berlusconi prevederebbe: Amadeus contro De Martino. Signorini al posto della Merlino a Pomeriggio 5. E il ritorno di Ilary Blasi al Gf: queste tre almeno, stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, le ipotesi al vaglio.

Insomma, Pier Silvio Berlusconi è determinato a ridefinire i palinsesti e a puntare su volti nuovi o su possibili ritorni per rilanciare gli ascolti. La sfida è aperta, e il pubblico attende con curiosità di scoprire quale sarà il nuovo volto di Canale 5.