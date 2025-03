Orgoglio azzurro

Sport italiano, è fierezza a tutto campo: dalle discese dello sci alpino sulla neve al tennis. E con Jannik apripista che dopo la sconfitta di Alcaraz a Miami si conferma primo senza neppure competere. Le malelingue e i complottisti sono serviti

​L’Italia sportiva vive un momento di grande orgoglio grazie alle recenti imprese dei suoi atleti di punta. Nel tennis, nonostante l’assenza forzata di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami a causa della ben nota sospensione, vedrà Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego rappresentare con determinazione i colori azzurri. Parallelamente, nello sci alpino, Federica Brignone è vicina alla conquista della sua seconda Coppa del Mondo generale, consolidando il prestigio italiano nelle discipline invernali.

Sport, orgoglio azzurro a tutto campo, dalle discese sulle neve al tennis: Sinner apripista

E allora, partendo dallo sci, ci chiediamo: sarà il solito Brignone-show? Se lo augurano i tifosi italiani, che stanno assistendo a un capolavoro della sciatrice azzurra a pochi punti dalla seconda vittoria della Coppa del Mondo generale. La matematica potrebbe arrivare a Sun Valley, dove gli esperti di Betflag vedono una sfida tutta in casa tra Sofia Goggia, in pole a 4, proprio davanti alla Brignone, offerta a 5, con Emma Aicher, in crescita in questo finale di stagione, vista a 6 davanti la campionessa iridata in carica, e padrona di casa, Breezy Johnson, data prima a 7,50 volte la posta.

Sci, Brignone pigliatutto, in quote Sun Valley sfida a Goggia in discesa

Non solo la classifica generale. Perché Federica Brignone potrebbe vincere addirittura tre coppe di specialità, la prima proprio in discesa libera, dove deve difendere 16 punti su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia. Per i betting analyst di Sisal è avanti proprio la Brignone, a 1,75, seguita dall’austriaca a 3, con la rimonta finale della Goggia fissata a 4.

Federica Brignone verso la seconda Coppa del Mondo

Insomma, sulle nevi internazionali, Federica Brignone sta vivendo una stagione straordinaria. La sciatrice valdostana ha recentemente trionfato nel supergigante di Kvitfjell, in Norvegia, consolidando la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo. Con un vantaggio significativo sulla svizzera Lara Gut-Behrami, Brignone è a un passo dalla conquista della sua seconda sfera di cristallo, dopo quella ottenuta nel 2020. La stagione di Brignone è stata costellata di successi, tra cui dieci vittorie e un oro mondiale nello slalom gigante. La sua costanza e determinazione l’hanno resa una delle atlete più rispettate nel circuito internazionale, incarnando l’eccellenza dello sci alpino italiano.

E veniamo al tennis: Sinner campione anche senza giocare

Il Masters 1000 di Miami 2025, in programma dal 18 al 30 marzo, vede l’assenza di Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, a causa di una sospensione di tre mesi per doping. La squalifica, iniziata il 9 febbraio e valida fino al 4 maggio 2025, è stata inflitta dopo due test positivi al clostebol durante il Masters 1000 di Indian Wells 2024. Nonostante sia stato riconosciuto che l’assunzione della sostanza sia avvenuta inavvertitamente tramite uno spray utilizzato dal suo fisioterapista, la sospensione è stata confermata.

Alcaraz fuori gioco, la supremazia di Sinner antidoto ai veleni di Kyrgios e Djokovic

Ma, crociata e campagna giudiziaria a parte, sembra che nulla possa scalfire il primato e il talento del nostro fuoriclasse altoatesino in stand by che, per da fermo, si conferma il più forte di tutti e il suo record in vetta alla classifica del mondo, invalicabile. Giù, perché anche senza scendere in campo, Jannik fa valere a distanza la sua supremazia (con buona pace di Kyrgios e Djokovich, suoi grandi detrattori e ami-nemici)… Stando alle competizioni in corso e con Jannik fuori gioco, infatti, l’uscita di scena a sorpresa dello spagnolo Carlos Alcaraz dal torneo Atp Masters 1000 di Miami parla da sola…

Atp Miami, Alcaraz ko con Goffin: non potrà superare Sinner

La seconda testa di serie del tabellone è stato battuto Il belga David Goffin, numero 55 della classifica Atp, ha avuto infatti la meglio sulla seconda testa di serie del tabellone, su cui si è imposto, battendolo in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Con questa sconfitta Alcaraz non potrà scavalcare Jannik Sinner al primo posto del ranking prima del rientro agli Internazionali di Roma.

Jannik continua a dominare: mantiene saldamente la prima posizione nel ranking ATP

In conclusione, a prescindere dai pronostici e dai risultati che verranno, le recenti prestazioni di Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Federica Brignone sottolineano l’elevato livello dello sport italiano. Nonostante le sfide e le assenze, gli atleti azzurri continuano a distinguersi nelle competizioni internazionali, alimentando l’orgoglio nazionale e ispirando le future generazioni. Mentre, in veste di convitato di pietra dalla granitica possenza, Jannik Sinner continua a dominare il mondo del tennis, mantenendo saldamente la prima posizione nel ranking ATP con 11.330 punti, nonostante le recenti turbolenze nel circuito.

Sinner, una leadership che supera attacchi social e competizioni sul campo

La sua leadership è stata ulteriormente consolidata dalla sorprendente sconfitta di Carlos Alcaraz a Indian Wells, dove lo spagnolo è stato eliminato in semifinale da Jack Draper, perdendo 600 punti e rimanendo al terzo posto con 6.910 punti. Tuttavia, mentre Sinner continua a brillare in campo, alcuni avversari sembrano adottare strategie discutibili fuori dal campo. Novak Djokovic, ad esempio, ha recentemente espresso dubbi sulla gestione del caso di doping che ha coinvolto Sinner, suggerendo una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri atleti. Queste dichiarazioni sollevano interrogativi sulle reali intenzioni del campione serbo, che potrebbe cercare di destabilizzare il giovane altoatesino attraverso insinuazioni infondate.

Competitor sleali sconfitti con l’arma del talento e del silenzio

È evidente che alcuni rivali tentano di minare la concentrazione e la reputazione di Sinner attraverso manovre extracampo. Il tennis dovrebbe essere un campo di competizione leale, dove le rivalità si risolvono con la racchetta in mano, non con giochi psicologici o dichiarazioni ambigue. Pertanto, rimaniamo convinti che Jannik Sinner rappresenti l’eccellenza del tennis italiano e mondiale. E che meriti rispetto sia per i suoi successi. Sia per la sua integrità. I tentativi di destabilizzarlo non fanno altro che evidenziare la sua forza e la debolezza di chi cerca scorciatoie per metterlo in difficoltà. Il pubblico e gli appassionati di tennis dovrebbero sostenere atleti come Sinner, che incarnano i veri valori dello sport. E crediamo che lo facciano: a dispetto di crociate social, beceri insulti e infingarde insinuazioni, che rivelano più di chi le strumentalizza che della vittima delle sanguinose intemerate…