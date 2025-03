Respinta l’intitolazione di una via a Norma Cossetto. Il consigliere mostra la maglietta “Siete dei poveri comunisti”

Che tristezza la sinistra

Che tristezza questa sinistra che riversa odio persino quando di tratta di onorare una martire come Norma Cossetto. Accade a Chivasso, in provincia di Torino, dove in Consiglio comunale si doveva votare per intitolare una piazza alla studentessa massacrata, violentata e gettata nella foiba dai comunisti di Tito. Ebbene, la mozione presentata dal consigliere di minoranza di centrodestra, Bruno Prestìa, è stata rerspinta. La sua mozione per intitolare una via, una piazza, un giardino o un’aula scolastica a Norma Cossetto è stata rigettata con 9 voti contrari e solo 2 favorevoli, tra cui quello dello stesso consigliere. La maggioranza, guidata dal sindaco sostenuto dal Pd Claudio Castello, si è resa protagonista di un atto indegno, perdendo l’occasione di manifestare pietas e umanità.

La rabbia che induce l’episodio è la stessa che deve avere provato Prestìa. Quando la politica smarrisce il senso della misura, resta soltanto la triste immagine di un consigliere trascinato fuori dall’aula dai vigili urbani. Va spiegato. Cosa è accaduto? È successo che in reazione alla mozione rifiutata, il consigliere ha esposto una maglietta con la faccia di Silvio Berlusconi e la sua celebre frase: «Voi siete ancora, oggi come sempre, dei poveri comunisti». Tutto il consiglio a rumore, il caos. Una provocazione dicono dai banchi della maggioranza di sinistra. Che coraggio, che delirio. Chiamano addirittura la polizia municipale. I loro deliri stanno a zero, più forte e inaccettabile è l’amarezza di veder respinta la mozione per intitolare una strada o una piazza a Norma Cossetto.

Il partito di Giorgia Meloni ha più volte chiesto che le venisse dedicato un luogo. “Nel dolore che si rinnova ogni anno, con la celebrazione del sacrificio di tutte le vittime della barbarie comunista e fascista – si leggeva nella nota – si segnala il tragico destino di Norma Cossetto: una giovane studentessa istriana che il 4 ottobre 1943, a soli 23 anni, fu sequestrata, seviziata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Il suo sacrificio, che rappresenta una testimonianza di coraggio e di amore per la Patria, è stato riconosciuto nel 2005 con la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita dal Presidente della Repubblica con una motivazione che ne sottolinea l’eroismo”. Eroismo invece contestato dalla sinistra.