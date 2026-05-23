Nicole Minetti chiede maxi risarcimenti a Travaglio, Berlinguer, Ranucci e altri 14 giornalisti e opinionisti

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La grazia ottenuta

E’ il momento della rivalsa, anche economica. Dopo le minacce, arrivano anche le carte bollate: Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, tramite i loro legali, hanno avviato “le azioni risarcitorie già preannunciate in relazione alla violenta campagna mediatica della quale i loro assistiti sono vittime”. In particolare, le iniziative giudiziarie per il risarcimento del danno, “ormai irrimediabilmente consumato sul piano morale, sono state intraprese anche in ragione della totale mancanza di rispetto nei confronti di un minore, esposto senza alcuna sensibilità su numerose testate nazionali ed internazionali” si legge nella nota firmata dagli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi.

Nicole Minetti e i giornalisti nel mirino

Il primo passo è stato il deposito della domanda di mediazione, passaggio procedurale obbligatorio per la proposizione di tali azioni giudiziarie. Oggetto delle prime richieste risarcitorie sono: oltre cinquanta articoli pubblicati anche nelle rispettive edizioni online dalla testata ‘Il Fatto Quotidiano’, nonché la trasmissione ‘È sempre Cartabianca‘ andata in onda il 28 aprile scorso e la trasmissione ‘Report’ trasmessa il 3 maggio. Saranno chiamati a rispondere diciassette tra giornalisti e opinionisti per affermazioni ritenute “false e diffamatorie” riguardo l’adozione del minore, le circostanze riportate nell’istanza di grazia, “la presunta partnership commerciale tra Giuseppe Cipriani e Jeffrey Epstein, l’asserita organizzazione di festini a base di droga ed escort selezionate da Nicole Minetti presso la residenza uruguayana della famiglia e la presenza del ministro Carlo Nordio presso la villa ‘Gin Tonic’, frutto di una insinuazione letteralmente inventata” si sottolinea. “La misura del danno è tuttora in corso di quantificazione ed è principalmente correlata al gravissimo pregiudizio arrecato al minore”. Cipriani e Minetti si riservano di intraprendere ulteriori iniziative “in ogni competente sede”.