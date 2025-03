Ombre russe sul rogo dell’aeroporto di Heathrow. La mappa dei sabotaggi effettuati da Mosca

L'ipotesi del Daily Mail

Mentre Scotland Yard comunica che l’anti-terrorismo sta guidando l’inchiesta sull’incendio all’aeroporto di Heathrow, sottolineando comunque che “al momento non ci sono indicazioni di un atto criminale”, esperti non escludono la pista di un sabotaggio russo. Lo riporta il Daily Mail, ricordando che dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia e i suoi “proxies” sono stati accusati di una serie di attacchi per colpire Paesi europei alleati di Kiev e far crescere le divisioni interne. Ultima delle ipotesi di sabotaggio, ovviamente sempre smentite dal Cremlino, è quella relative alla collisione nel Mare del Nord tra una petroliera americano e la nave cargo portoghese Solong, capitanata da un cittadino russo che è stato arrestato.

Vengono riportate le congetture avanzate da alcuni esperti che evocano l’ombra di un ipotetico coinvolgimento di agenti russi nell’incendio sviluppatosi nella notte nell’impianto di North Hyde, come era stato fatto l’anno scorso in occasione di quello sprigionatosi in un deposito di pacchi della Dhl alla periferia di Birmingham e per un altro caso simile avvenuto a Lipsia, in Germania. “I russi stanno osservando tutto. Stanno osservando la nostra fibra ottica sotto il mare, stanno osservando le nostre centrali nucleari, sappiamo che in questo momento è in corso una ricognizione ostile”, ha detto al tabloid Will Geddes, un esperto di sicurezza, secondo cui anche per Heathrow potrebbe trattarsi di una nuova azione della campagna portata avanti da Mosca contro i Paesi occidentali dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

“Se io fossi un Paese straniero ostile e volessi interrompere le attività in uno degli aeroporti più affollati del mondo, provocando imbarazzi internazionali e creando molti interrogativi, colpirei qualcosa come una sottostazione elettrica”, ha dichiarato al tabloid britannico Geddes, che è direttore e fondatore dell’International Corporate Protection Group.

Mentre Bob Seely, ex deputato tories esperto di Russia, afferma che, anche se al momento appare che “questo sia molto probabilmente un incidente”, il caos in cui è precipitato Heathrow deve essere un “campanello d’allarme” sulle minacce di un sabotaggio. “Ha esposto una massiccia vulnerabilità della sicurezza, se un incendio di una sottostazione elettrica può mettere in ginocchio uno dei principale aeroporti del mondo, questo indica una pericolosa mancanza di resilienza”, continua , spiegando che “dobbiamo costruire la resilienza delle nostre infrastrutture nazionali critiche, soprattutto di fronte all’aumento delle operazioni di sabotaggio russe in Europa, insieme alla minaccia del terrorismo interno o le proteste degli estremisti organizzate per bloccare la vita moderna”. Anche la specialista di sicurezza e difesa di Sky News, Deborah Haynes, ha sottolineato che “le persone che seguono la campagna di guerra non convenzionale russa in Europa molto probabilmente si sveglieranno chiedendosi se il fuoco che ha tagliato l’elettricità a Heathrow è stato un incidente o qualcosa di sospetto”.

