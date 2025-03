“Non mi frega un c…”. Ronzulli non si scusa con Renzi, anzi: lo ridicolizza con un video. “Mi ha insultato lui”

Lo scontro

In aula, da vicepresidente del Senato che in quel momento presiedeva la seduta, Licia Ronzulli di Forza Italia si era lasciata andare a uno sfogo durissimo: “Non me ne frega un ca… di quello che pensa Renzi”. E la frase, captata dai microfoni, era stata prontamente socializzata in video che Renzi e i suoi avevano utilizzato per dichiararsi indignati e offesi. Prima che alla Ronzulli scappasse quella frase, però, era accaduto altro, che la stessa senatrice di Forza Italia ieri ha sintetizzato e rappresentato in un video piuttosto imbarazzante per Renzi.

Ronzulli e il video su Renzi

“Sì ok, il fuorionda è scappato ma questo è quello che il Senatore Renzi non vi fa vedere. Tre ore di attacchi personali continui, delegittimando e mancando di rispetto alla presidenza con epiteti detti anche fuori microfono. Come ho avuto modo di spiegare in Aula, le critiche del senatore Renzi sono per me medaglie al valore. Capisco che abbia bisogno di visibilità per vendere qualche copia in più del suo libro, ma il Senato della Repubblica non è un luogo dove fare promozione. Dovrebbe conoscere il regolamento, anziché attaccare, travolto dalla sua tracotanza e la sua arroganza”, ha spiegato la Ronzulli. Nel video, in effetti, si ascoltano frasi brutte, molto brutte, del tipo “lei non capisce, lei non ci arriva…”.